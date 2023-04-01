中國旅行社恢復經營國外團 鍾南山：條件允許可不戴口罩

上海虹橋機場近日豎立起歡迎境外旅行團到來的牌坊。（中新社）

新冠疫情 基本結束，中國文化和旅遊部3月31日宣布，即日起恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營外國人入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。此外，中國多地不再強制要求旅客搭乘地鐵時配戴口罩 ，對此，鍾南山院士認為，進入4月以後，「條件允許情況下，建議可以不戴口罩」。

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中國國家移民管理局日前已宣布，為便利中外人員往來，自3月15日起，進一步調整外國人來華簽證及入境政策。對來華外國人持2020年3月28日前簽發且仍在有效期內簽證的，准予入境。昨日，文化和旅遊部則宣布，開放旅行社恢復經營外國人入境旅遊業務。

在疫情緩和之下，未來還會有新冠高峰嗎？新冠口服藥需求有多大？根據南方plus報導，單藥3CL靶向新冠病毒感染治療藥物來瑞特韋片研發研討會3月31在廣州實驗室召開。會上，鍾南山表示，「疫情基本結束」這一說法是相對於去年的新冠感染高峰而言，目前大家都在預測下一波高峰，不同學者對此預測不同，有人說5月左右，因為疫苗 保護時間為半年，也有人說9月以後。

根據新加坡和美國的疫情監測情況，鍾南山認為，新冠高峰未來會局部出現，但不會是全國性的，新藥和疫苗研發不中斷，可以做到有備無患。為了更好應對可能到來的新一波疫情高峰，國家正在研發針對新變異毒株的新冠疫苗，預計幾個月後會上市。另有研究發現，處於「疫苗+突破性感染」混合免疫狀態的人群，會有六~八個月的保護期。

關於要不要戴口罩這個問題，鍾南山認為，過去三年，戴口罩是一個很好的預防病原體的有效手段，但疫情發展到現階段，配戴口罩已經可以成為非強制性的措施。「人群長時間低暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利，進入4月以後，條件允許情況下，建議可以不戴口罩。」