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博鰲論壇／李顯龍促亞洲開放 持續加強與中關係

中國新聞組／北京31日電
新加坡總理李顯龍在博鰲亞洲論壇年會開幕式上致辭。(新華社)
新加坡總理李顯龍在博鰲亞洲論壇年會開幕式上致辭。(新華社)

環球網報導，新加坡總理李顯龍30日在博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式上發言時表示，中國作為亞洲非常重要的經濟體，扮演著舉足輕重的角色，他呼籲亞洲各國應該繼續加強與中國的關係，同時也需要深化彼此間的合作。

報導引述新加坡聯合早報指出，李顯龍表示，亞洲各國應該繼續促進中國和區域國家之間的經濟合作和友好關係，除此之外，亞洲各國也需要深化彼此間的合作。他表示，亞洲充滿活力又富有潛力，但亞洲也和世界其他區域一樣，受到全球動盪不安和地緣政治緊張的影響。要實現亞洲的美好前景，亞洲必須保持穩定、包容和開放。

據報導，李還表示，亞洲應該一直保持開放。亞洲能否實現美好的前景，就取決於亞洲各國是否竭盡所能同彼此以及外部夥伴保持穩定關係，並且全力展開務實和富有成效的合作。其中，中國作為亞洲非常重要的經濟體，在這些方面都扮演著舉足輕重的角色。

「我們歡迎中國繼續推進對外開放的政策，並樂見中國繼續對多邊主義和區域合作給予支持，我們也期待各方能更積極地為區域和全球的發展與繁榮做出貢獻，讓亞洲和世界受惠。」李顯龍說。

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