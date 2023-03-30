揮別梅克爾友中路線 德政黨對北京提「競爭對手」

德國前總理梅克爾日前卸任，結束長達16年的總理生涯。圖為德國新任總理朔爾茨及新政府內閣全體成員在柏林的德國聯邦議院宣誓就職。(中新社)

自由亞洲電台報導，德國 最大在野黨正計畫改變前總理梅克爾 執政16年期間對中國的立場，預料近日將提議將中國定義為「系統性競爭對手」，籲德政府推出全新戰略。不過有分析認為，德國經濟嚴重依賴中國，新提案中也未徹底放棄對中國的期待。

據報導，美國新聞網站Politico 26日稱，據新的強硬對華政策提案將在復活節前後由德國聯邦議院的「基民盟」和「基社盟」(CDU/CSU) 議會小組通過。

一份22頁有關此提案的綱領性文件草案顯示，中國被視為合作伙伴、經濟競爭對手和系統性競爭對手。文件前言即寫道：「對於所有尋求維護、強化及維持基於規則的國際秩序的國家來說，共產中國的崛起是21世紀的核心與劃時代挑戰」。

文件指出，通過貿易維持和平的做法在中國越來越失敗。是中國主動打破了平衡，並明確將兩國關係的核心推向了系統性競爭。建議新政策應該擺脫對北京 友好、務實的立場，尤其是在貿易方面。

據報，這份對德中關係未來方向具指導意義的文件呼籲制定「中國政策」，認為德國應該在中國尋求和強迫競爭的任何地方「以競爭的能力和實力」做出回應；應增強其彈性和防禦能力，並在價值觀和利益相同的基礎上形成伙伴關係，但在中國公開、透明和可靠地接受這些規則的基礎上可以展現合作意願。

文件還呼籲制定歐洲中國戰略，並與歐盟鄰國建立「歐洲中國理事會」以加強合作。

文件建議議院設立專家委員會，每年提交一份「中國檢查報告」，檢視德國在交易、科技、原物料和對外貿易等方面的對中依賴程度。

但該文件強調：中國脫鉤既不現實也不應該。

德國法學學者錢躍君對自由亞洲電台表示，儘管早年德國執政黨在經貿外交上提到必須考慮到不同國家制度的區別。但施政過程中，德國逐漸形成對中國的經濟依賴。現在有高達50%的德國企業，其原料或中間產品來自於中國。

德國台灣裔時評人成世光認為，文件的一些細節似乎反映德國對中國仍有所期待。