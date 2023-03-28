南韓團體多處掛橫幅 促首爾大學關「習近平資料室」

首爾大學內「習近平資料室」的內部環境。（新華社）

南韓 首爾大學中央圖書館的一個資料室的名字是「習近平 資料室」。自今年2月份以來，南韓市民團體在首爾40多個地方懸掛抗議橫幅，要求首爾大學關閉此資料室。有觀察人士認為，當初設立這個資料室，是出於增進中韓友誼的目的，現在國際局勢已經發生巨大變化，首爾大學應該關閉此資料室，或考慮改變資料室的名字。

自由亞洲電台報導，自今年2月份以來，南韓市民團體在首爾40多個地方懸掛抗議橫幅，要求關閉設在首爾大學中央圖書館的「習近平資料室」。據相關資料顯示，2014年7月習近平訪問南韓時，在首爾大學演講，並捐贈了近1萬冊圖書。2015年10月，首爾大學在學校中央圖書館開闢一個100多平米的空間，命名為「習近平資料室」，以存放並展覽習近平捐贈的圖書。此後，中國領導人訪韓時，陸續又有所捐贈，至現在習近平資料室共有近1萬5000冊圖書。

2022年10月在南韓國會的國政質詢當中，國民之力黨國會議員趙景泰（音）就此資料室質詢當時的候任教育長官和首爾大學校長。趙景泰當時表示：「習近平是中國共產黨的最高領導人，又通過三連任成為了現代版的獨裁者。為什麼代表南韓高校最高水準的首爾大學要保留這樣一位領導人的資料室呢？這實在是讓人難以理解。南韓前總統金泳三、金大中、文在寅等都曾經訪問過北京 大學，但北京大學沒有這幾位的資料室。請尊重我們民族的自尊心吧！」趙景泰在質詢當中甚至憤怒地指出：「南韓是中國的附屬國嗎？首爾大學是北京大學的分校嗎?」。

南韓觀察人士李政勳認為：「習近平現在對西方世界而言，成了公共的敵人，又由於在中國實行獨裁統治，也成了中國人民的敵人。為什麼首爾大學要保留這樣一個資料室呢？如果不能馬上關閉，也可以考慮將此資料室名字改成全球領導人資料室啊？將美國總統拜登、日本前首相安倍的圖書也放進去。首爾大學連這個都做不到，難道不羞恥嗎？」

據了解，習近平資料室的主要藏書是涉及中國歷史、文化的圖書，也包含大量涉及意識形態的圖書，諸如《習近平談治國理政》、《中國夢》等。截止目前，習近平資料室在首爾大學仍處於開放狀態。