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FT：中國釋晶片投資人陳大同 盼助突破歐美圍堵

中國新聞組／北京26日電

英媒報導，中國已在本月釋放元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司管理合夥人陳大同，以協助突破歐美對中國晶片發展的圍堵。

將近68歲的陳大同是知名半導體投資人。財新網引述知情人士稱，陳大同身體狀况不佳，需要調養和休息；未知是否繼續在元禾璞華工作。

英國金融時報（FT）報導，陳大同在被拘留八個月後，本月已獲釋。目前北京正尋求晶片專家的協助，希望突破重圍。對此，陳大同和中國國家監察委員會則未回應。

報導指出，規模人民幣100億元（約14.5億美元）的元禾璞華，已對超過150家中國晶片公司進行種子投資，陳大同把元禾璞華的80%投資，都投入培育開發外國技術替代選項的企業，這正使中國想扶植國內晶片業的關鍵環節。

FT指出，陳大同是在去年8月當局調查晶片業貪腐時被捕，但北京一名官員透露，「美中科技戰的黯淡情勢，已經迫使北京決定儘快釋放他」。

美國加強管控對中國的先進晶片技術出口，已迫使北京在最近幾個月重新思考支持晶片業的方式，官員也希望之前的晶片反貪腐調查不致重創產業發展。

一名聚焦投資科技私募股權業者主管說：「中國充斥想投資半導體的政府資金，卻缺乏像陳大同這類專業投資人。」

陳大同在美國伊利諾大學和史丹福從事研究後，在加州發跡。他1995年共同創辦在紐約掛牌的相機晶片製造商豪威科技（OmniVision），十年後和中國國營集團合作讓豪威科技下市，2014年放棄美國公民身分，致力於幫助打造中國晶片業。

目前陳大同遭長期拘禁後的情況細節仍不得而知，知情人士說他「變瘦了」，但在獲釋後「健康」。元禾璞華一名員工說，陳大同獲釋是「非常好的消息」，但也提到他近期不太可能回到辦公室，現在「要討論他未來的半導體投資計畫還太早」。

晶片 投資 北京

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