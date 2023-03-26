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「能回來太好了」 庫克訪京喊話：蘋果與中國共同成長

中國新聞組／北京26日電
蘋果執行長庫克25日出席在北京舉行的「中國發展高層論壇」2023年年會。（取材自澎湃新聞）
蘋果執行長庫克25日出席在北京舉行的「中國發展高層論壇」2023年年會。（取材自澎湃新聞）

蘋果執行長(CEO)庫克25日在北京舉行的「中國發展高層論壇」2023年年會上表示，今年是蘋果公司進入中國30周年，「能夠回來太好了」，並指蘋果與中國共同成長，「我們都很享受這種關係」。庫克也宣布加碼1億元人民幣(約1457萬美元)用於加強中國鄉村數字教育。有分析解讀，庫克現身北京並發表上述言論，似在暗示儘管蘋果降低對中國的依賴，但無意把供應鏈移出中國。

據了解，這是庫克自2019年疫情之後首次到訪中國。庫克指出，蘋果公司在中國有龐大供應鏈，應用商店也在蓬勃發展。據蘋果公司此前發布資訊，在其iPhone生態系統中，有超過500萬註冊的中國移動應用程式開發者。

據環球網報導，庫克25日出席一場名為「一起向未來」的分論壇上表示，1993年蘋果在北京設立了辦公室，而他本人與中國的關係，甚至可以追溯到加入蘋果公司之前。

時隔四年之後，庫克再次到中國，24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店，參與「Today at Apple創想營」公益項目結營活動，與粉絲見面、親切合影拍照，引發在場顧客陣陣歡呼。庫克並與兩名鄉村教師交流教育話題。

庫克25日也宣布，將對中國發展研究基金會的捐助由5000萬元增加至1億元，加強中國鄉村數字教育等方面的支持，為中國各個教師和學生創造成長機會。

外媒關注蘋果公司是否會將產業鏈移出中國市場。庫克在論壇後未正面回答這個問題，但他在論壇中強調蘋果公司和中國市場30年來的密切聯繫，「蘋果公司和中國的關係，是相互成長並且雙方都很享受這樣的關係」。他也表示，在中國已經有數百萬開發者以及非常強大的供應鏈。

彭博引述香港投資諮詢公司開源資本首席投資官布洛克·西爾維斯表示，庫克雖然希望降低蘋果對中國的依賴並已取得進展，蘋果在中國這個世界第二大經濟體仍維持非常重要的商業關係，因此庫克出席中國發展論壇就非常合理，「這也很可能是一項強有力的促銷動作，因為庫克在中國一般是被當作明星來對待的」。

蘋果已開始設法降低對中國供應鏈的依賴，並將印度和越南等新興國家選為可以取代中國的新的生產基地。美國之音報導指出，庫克現身北京，顯示供應鏈多樣化同時仍重視中國市場。據悉，包括庫克在內的與會者還很有可能見到剛出任中國國務院總理李強。 

庫克 蘋果 北京

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