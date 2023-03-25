蘋果CEO庫克與小米手機合照？這張照片樂壞中網民

路人拿著小米手機與庫克合照，庫克的表情受矚。（取材自DSP-Charles微博）

中國發展高層論壇25日在北京揭幕，為中國重開國門後首場大型國際會議，蘋果 CEO庫克 及美國前國務卿季辛吉等逾100名外企及國際代表出席。疫後首度訪華的庫克24日參觀蘋果的三里屯店，有果粉拿著小米 機上前拍攝，這張庫克跟小米機的合照成微博熱搜。有網友笑稱庫克突襲中國Apple店，變成幫小米宣傳。

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彭博報導，有「中國達沃斯」之稱的「中國發展高層論壇」為期三天，主辦方稱，已有來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的100名外國代表報名參加。這是該論壇自2019年新冠疫情以來第一次恢復線下舉辦。

與會者初步名單有蘋果的庫克、輝瑞的博爾拉等公司領導人將親自出席，但大部分確認出席的公司不是美國公司。

一位駐北京的公司高管說，雖然過去幾屆美國公司可能也不是陣容最大的一支，但今年的陣容表明，美國公司希望對企業在中國的活動保持低調，因為擔心會引起美國方面不必要的關注。

過年3年，由於中國實施嚴格的防控政策，導致外資對中國投資前景感到茫然。在中美對抗的氛圍下，美國商會更稱，該會成員逾半不再將中國視為前三大投資重點。分析稱，這次中國發展高層要重振外資信心，釋出「中國回來了」的信號。而季辛吉預料將獲領導人接見，凸顯中美關係的重要性。

北京青年報報導，為了參與Today at Apple創想營活動，庫克24日傍晚現身三里屯的蘋果店內，引起在場顧客的陣陣歡呼。庫克也在官方微博發文稱，「很高興在Apple三里屯零售店見到了我們超棒的顧客和團隊。」

有趣的是，在店內清一色的iPhone手機中，庫克一眼就瞥到小米最新款旗艦機小米13，據快科技報導，庫克保持一絲微笑，不動聲色。