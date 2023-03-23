調查：多數英人憂中成世界和平風險 又不能不買中國貨

英國政府近來嘗試降低中國在英國的影響力。(路透)

美國之音報導，一項英國 調查顯示，大多數英國人擔心北京 越來越強的影響力，超過半數認為中國對世界和平構成「重大風險」，但同時很難避免購買中國製產品。

據報導，英國「每日郵報網絡版」( MailOnline )委託民意調查公司Redfield & Wilton Strategies Survey，研究英國人對中國的看法，該報章沒有公布調查了多少人。調查是在英國發布最新的「綜合評估」( Integrated Review Refresh )之後進行，這份文件中提到中國對英國及全球秩序構成「劃時代挑戰」(epoch-defining challenge)。

據這項調查的84%受訪者認為，他們擔心北京越來越強的影響力。不足五分一的受訪者說他們沒有擔心。

57%的受訪者認為，中國對世界和平穩定構成「重大風險」。只有17%的受訪者說他們不認為中國對世界和平穩定構成「重大風險」。

被問到對新版「綜合評估」的看法，只有26%的受訪者支持政府對待中國的方向，而14%的受訪者反對。三分之一受訪者表示不支持也不反對，其餘的四分之一指他們不清楚。

近半受訪者表示，他們買東西之前，通常不會考 慮該貨品是否在中國生產。385名受訪者就表示他們通常會考慮這一點。三分之二受訪者表示，一般人很難避免購買中國製產品。

報導指出，英國政府近來嘗試降低中國在英國的影響力，包括在去年年底將一家中國國企逐出當地的塞茲韋爾C（Sizewell C）核電廠建設項目。上星期，英國跟隨多國步伐，以安全為由限制公務裝置使用TikTok。