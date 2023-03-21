擔憂數據安全 BBC要求員工刪除TikTok

英國 廣播公司(BBC）昨日表示，它已告訴員工刪除中國擁有的視頻應用程序TikTok ，除非是有業務需要。出於對數據安全的擔憂，西方各大機構目前對TikTok的立場越來越強硬。

美國之音報導，這家英國廣播巨頭表示，它在昨日向員工發送了一條消息稱：「除非有正當的業務理由，否則我們不建議在BBC的設備上安裝TikTok。」

這條訊息指出：「如果你沒有需要TikTok的業務理由，則應刪除TikTok。」

據報導，TikTok是中國短視頻分享平台抖音的海外版，母公司是字節跳動(ByteDance)公司。西方當局擔心TikTok用戶數據可能被中國政府官員使用或濫用，近來對這款應用程序採取了越來越強硬的態度。

英國上周四宣布禁止在政府設備上使用TikTok。美國、歐盟 、加拿大、新西蘭和印度等國也採取了類似措施。

BBC昨日告訴法媒，他們「非常重視其系統、數據和人員的安全和保障」。

BBC補充說，儘管他們仍然允許出於編輯和營銷目的在其公司設備上使用TikTok，但「我們將繼續監測和評估情況」。

該廣播公司在嘗試獲得新觀眾時在TikTok上開設了多個主頁，其官方帳戶擁有440萬粉絲。

字節跳動長期以來堅稱自己不會將數據保存在中國，也不會與中國政府共享數據。