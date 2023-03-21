荷禁艾司摩爾售光刻機 中大使：不嚥這口氣

針對荷蘭知名晶片 設備製造商艾司摩爾（ASML）將對中國禁售尖端光刻機，中國駐荷蘭大使談踐接受媒體訪問時表示，他不會猜測中國政府對此事可能採取的反制措施，但「中國絕不會就這麼嚥下這口氣」；他並表示，荷蘭政府擴大對華出口先進晶片製造技術的限制將產生不明的後果。

荷蘭時報報導，談踐在接受荷蘭金融日報訪問時指出，美國及其盟友擴大限制對中國出口先進晶片技術的做法與國際貿易規則相衝突，破壞全球範圍內的貿易成長和供應鏈 的穩定。如果荷蘭真的這樣做，將對中荷的經濟合作和雙方關係將產生負面影響。

報導指出，荷蘭政府3月初宣布，將進一步限制艾司摩爾旗下一些半導體設備的出口。除了最先進的技術外，低一個等級的產品也被禁止出口。艾司摩爾表示，這意味著該公司將不會出售給中國第二先進的半導體技術與設備，也就是深紫外光（DUV）光刻機。

另據路透報導，身為歐洲最大半導體生產設備製造商艾司摩爾自2019年以來一直被限制向中國出售其最先進，對製造某些先進晶片至關重要的極紫外光刻機（EUV）。美國上個月也與荷蘭和日本達成限制對中國出口先進半導體設備的協議，此舉將進一步削弱中國的晶片產能。

中國是荷蘭僅次於德國 的第二大進口來源國，進口商品包括一些再出口的商品，以及其在國內安裝的大部分太陽能電池板。