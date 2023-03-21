華郵：習近平訪俄羅斯 默許普亭入侵烏克蘭 對抗華府

有分析指出，中國國家主席習近平訪問俄羅斯，是為了凸顯北京的全球地位。（歐新社）

華盛頓郵報報導，中國國家主席習近平 在創先例地就任第三個國家主席任期後訪問俄羅斯 ，使兩個打算終身領導的人走到一起。這為全球對抗創造了條件，北京 願意利用與莫斯科的夥伴關係來對抗華府，即使這意味著默許普亭的戰爭。有專家分析，習此行在凸顯北京全球地位，警告歐美，拉攏中東。

卡內基國際和平基金會分析師加布耶夫說，中國有些人憂心的認為，「我們正進入與美國對抗的時代，而俄羅斯是這場鬥爭的資產和夥伴」。

據報導，這種對抗是否會升溫，將三個核武大國推向第三次世界大戰邊緣，還是僅僅標誌著新冷戰的開端，有待觀察。但習近平的訪問表明，中國、俄羅斯和伊朗正站在同一邊，與美國、英國和其他北約盟國對壘，爭奪全球影響力並爭取和南非、沙烏地阿拉伯等國家結盟。

習近平此行對俄羅斯而言，堪稱今年最重大外交活動。普亭入侵烏克蘭行動基本上停滯不前，傷亡不斷增加，他的個人聲譽又因國際刑事法院發出戰爭罪逮捕令而受到損害，普亭迫切需要分散注意力拉抬自己。

萊比錫大學中國問題分析師、莫斯科高等經濟學院前講師齊賈達耶夫說，雖然普亭正在尋找能夠提供武器、貿易或至少在全球論壇上支持他的盟友，但對習近平來說，這次的訪問更重要的似乎是凸顯北京的全球地位，而不只是關於俄羅斯或烏克蘭。他說，習近平想向世界表明，「我們可以調解國際衝突，我們是可靠的合作夥伴」。

他說，習此行也在警告華府須與北京進行談判，警告歐洲中國作為全球大國的重要性，也向中亞、非洲和中東地區發出訊息，即中國是比美國更可行的援助來源。

紐約時報發表題為「習近平訪問俄羅斯，以『和平』之名介入俄烏戰爭」文章指出，涉足俄烏戰爭紛爭可能會幫助習近平實現他最緊迫的目標之一：修復中歐關係。在中國經濟面臨重重困難之際，該地區在針對中國的貿易和投資限制上的做法與美國過於接近，他想阻止這一點。