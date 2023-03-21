華郵：習近平訪俄羅斯 默許普亭入侵烏克蘭 對抗華府
華盛頓郵報報導，中國國家主席習近平在創先例地就任第三個國家主席任期後訪問俄羅斯，使兩個打算終身領導的人走到一起。這為全球對抗創造了條件，北京願意利用與莫斯科的夥伴關係來對抗華府，即使這意味著默許普亭的戰爭。有專家分析，習此行在凸顯北京全球地位，警告歐美，拉攏中東。
卡內基國際和平基金會分析師加布耶夫說，中國有些人憂心的認為，「我們正進入與美國對抗的時代，而俄羅斯是這場鬥爭的資產和夥伴」。
據報導，這種對抗是否會升溫，將三個核武大國推向第三次世界大戰邊緣，還是僅僅標誌著新冷戰的開端，有待觀察。但習近平的訪問表明，中國、俄羅斯和伊朗正站在同一邊，與美國、英國和其他北約盟國對壘，爭奪全球影響力並爭取和南非、沙烏地阿拉伯等國家結盟。
習近平此行對俄羅斯而言，堪稱今年最重大外交活動。普亭入侵烏克蘭行動基本上停滯不前，傷亡不斷增加，他的個人聲譽又因國際刑事法院發出戰爭罪逮捕令而受到損害，普亭迫切需要分散注意力拉抬自己。
萊比錫大學中國問題分析師、莫斯科高等經濟學院前講師齊賈達耶夫說，雖然普亭正在尋找能夠提供武器、貿易或至少在全球論壇上支持他的盟友，但對習近平來說，這次的訪問更重要的似乎是凸顯北京的全球地位，而不只是關於俄羅斯或烏克蘭。他說，習近平想向世界表明，「我們可以調解國際衝突，我們是可靠的合作夥伴」。
他說，習此行也在警告華府須與北京進行談判，警告歐洲中國作為全球大國的重要性，也向中亞、非洲和中東地區發出訊息，即中國是比美國更可行的援助來源。
紐約時報發表題為「習近平訪問俄羅斯，以『和平』之名介入俄烏戰爭」文章指出，涉足俄烏戰爭紛爭可能會幫助習近平實現他最緊迫的目標之一：修復中歐關係。在中國經濟面臨重重困難之際，該地區在針對中國的貿易和投資限制上的做法與美國過於接近，他想阻止這一點。
分析人士說，要做到這點，習近平可能需要在結束俄烏戰爭上表現出進行足夠大的努力，以便利用歐盟內部在美國推動的抗衡中國方面所存在的分歧。
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