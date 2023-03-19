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政府換屆打虎不停歇 3天3中管幹部落馬

中國新聞組／北京19日電
前中共中央統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。(取材自央視新聞)
前中共中央統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。(取材自央視新聞)

中國政府換屆，打虎不間斷。媒體報導，2023年截至目前為止，不到三個月時間中，已經有十名中管幹部被查。光從3月16日至18日，三天內就有三名中管幹部被查。

自由亞洲電台報導，據中央紀委國家監委網站18日披露，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中國政府網也於同日發布消息，免去崔茂虎的國家宗教事務局局長職務。

公開資料顯示，崔茂虎現年58歲，長期在雲南工作，曾任雲南省委組織部副部長，雲南省政府副省長、黨組成員，雲南省委常委、秘書長。崔茂虎去年6月才出任中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長一職。

據鳳凰網報導，崔茂虎2017年擔任麗江市委書記期間，央視曝光了麗江「刷單客棧」問題。崔茂虎當時還藉此批評了此前落馬的雲南貪腐官員白恩培、仇和、秦光榮等人，說他們惡化了雲南政治生態。

報導提到，從3月16日至18日，包括崔茂虎在內，三天有三位中管幹部被查，其餘兩人是重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪，和寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛。

財新網則指出，2023年截至目前為止，不到三個月時間中，已經有十名中管幹部被查。除了上述三人以外，還有河北省人大常委會原副主任王雪峰、國家菸草專賣局原副局長何澤華、山東省青島市政協主席汲斌昌、新疆生產建設兵團副司令員焦小平、湖南省政協原副主席易鵬飛、遼寧省大連市政協主席郝宏軍、國家能源投資集團有限責任公司原副總經理李東等人。

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