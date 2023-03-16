搶中東話語權 中國、伊朗、俄羅斯在阿曼灣聯合軍演

解放軍052D型南寧號驅逐艦(右)將參加「安全紐帶—2023」海上聯合軍事演習。（記者徐宇威／攝影）

中國持續增強在中東地區的話語權，繼日前促成伊朗 、沙烏地阿拉伯恢復外交關係後，中國國防部 發布，3月15日至19日，中國、伊朗、俄羅斯等國海軍將在阿曼灣舉行「安全紐帶—2023」海上聯合軍事演習。此外，阿拉伯官員私下透露，是中國國家主席習近平 親自斡旋促成兩國協定。

國防部指出，據中、伊、俄等國軍隊共識，3月15日至19日，中、伊、俄等國海軍將在阿曼灣舉行「安全紐帶—2023」海上聯合軍事演習。

通報稱，「安全紐帶—2023」海上聯演由2019年、2022年先後兩次舉行的中伊俄海上聯演發展而來，中方派出南寧號導彈驅逐艦參演，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演練。

國防部表示，此次演習有助於深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力，為地區和平穩定注入正能量。

值得注意的是，在更靠近中國的南海，美國與菲律賓14日才剛宣布，將於4月在此進行大規模的聯合軍事演習，雙方將有1萬7600人員參加，其中有約1萬2000人來自美國；法廣網報導引述菲律賓軍方指稱，這次演習被命名為Balikatan，菲律賓語意為並肩作戰，訂於4月11日至28日舉行，包括首次在南海的實彈射擊，是有史以來規模最大的聯合軍事演習。澳洲也預計參加，劍指對抗中國擴增的區域影響力。

據法媒報導，一位匿名阿拉伯官員15日詳細描述阿拉伯和伊朗之間的關鍵協議是如何達成的，「中國國家主席（習近平）表示，他希望中國能夠成為阿拉伯和伊朗之間的橋梁，王儲殿下對此表示歡迎」。

這位官員也補充，利雅德認為北京處於一個「獨特」的位置，可以在海灣地區發揮無可比擬的影響力，「特別是對於伊朗來說，就其國際合作夥伴而言，中國是數一數二的。因此（中國）在這方面的槓桿作用很重要，因為找不到同等重要的替代者」。