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中國恢復審發入境簽證 暌違3年迎外國遊客

中國新聞組／北京15日電
中國恢復審發外國人各類赴中簽證，這代表與國際往來已幾乎恢復正常。圖為先前埃及亞歷山大港中國簽證申請服務中心剪綵。（新華社）
中國恢復審發外國人各類赴中簽證，這代表與國際往來已幾乎恢復正常。圖為先前埃及亞歷山大港中國簽證申請服務中心剪綵。（新華社）

兩會完成政府換屆後，中國國家移民管理局、外交部領事司宣布，自15日起，恢復審發包括旅遊在內的各類簽證，恢復疫情前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，並恢復區域性免簽政策，外國遊客可以到中國旅遊了。同時，中國也擴大出境團隊旅遊國家試點範圍，開放第二批共40國。

將近三年，因新冠疫情在全球蔓延，當局宣布於2020年3月28日起，實施暫停外國人持目前有效赴中國簽證和居留許可入境等措施。因此，雖後續推動各項措施，便利商務等形式往來，並於今年1月8日起鬆綁入境免隔離，但因旅遊簽證仍被暫停，外國人入境中國旅遊尚不可行。

據國家移民管理局等有關部門公告，自3月15日零時起，就外國人赴中國簽證及入境政策作出四項調整：

一、恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。二、中國駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中簽證。三、中國口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。四、恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國駐美國、法國、加拿大、紐西蘭、巴拿馬、祕魯、阿根廷等多國大使館，也同步發布通知，表示恢復審發外國人各類赴中簽證，包括旅遊、就醫等事由。

外交部發言人汪文斌14日表示，前段時間，中國在部分國家恢復公民出境團隊旅遊，整體實施情況良好，近期疫情保持總體穩定，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中客到訪。為此，中方決定，自3月15日起，擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造有利條件。

據近日文旅部公告，第二批開放旅行社經營出境團隊旅遊業務的試點國家共40個，包括尼泊爾、越南、伊朗、哈薩克、辛巴威、法國、希臘、巴西等國家。在此之前，中國已於2月6日，試點恢復首批20國的出境團隊旅遊業務。

香港文匯報報導，外國人來華簽證及入境政策的調整，令旅行業者大為雀躍。多位業者表示，此番出台的政策具有導向性作用，有利於商務投資、文化旅遊、人才交流等業務發展，能夠快速推動中國經濟「雙循環」。

海南文筆峰盤古文化旅遊區王克民表示，旅遊業務在過去三年幾乎全部停滯，「我們時刻準備著」，為了迎接外國遊客，團隊接受外語、景區導覽、傳統文化培訓。

眾信旅遊首席政務官寧國新表示，常規旅遊受到宣傳周期、航班數量、申請辦理簽證周期等多方面的因素影響，暫時不會馬上就會有組織的遊客成行，但未來可期。 

隨疫情解封，中國宣布今起恢復審發外國人各類簽證。圖為北京首都國際機場工作人員引導...
隨疫情解封，中國宣布今起恢復審發外國人各類簽證。圖為北京首都國際機場工作人員引導入境旅客通關。（新華社）

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