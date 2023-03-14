李強的溫州鄉音成亮點 自稱「老網民」成熱搜詞

63歲的李強是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海。(Getty Images)

中國新任總理李強 昨天面對眾多中外媒體，試圖拉近與年輕網友距離，自稱是個「老網民」，有空也常上網，看看民眾關心什麼話題，提了哪些建議和意見。此話一出，「老網民」立即登上微博和百度熱搜。而李強多次表態支持民企，暢談民營經濟前景，也加強了民眾對其振興民營經濟的期許。

在昨天總理記者會上，李強首先表示，很願意回應網民的關切。他說：「我自己也可以說是一個『老網民』，現在如果有空也會上上網，看看大家關心什麼。」

李強「接地氣」的語言引起網友回響。有網友評論：「你也上網衝浪啊？」「總理一說上網，可能中概股就要起飛了，尤其和網路相關的股票」；還有人說，李強記者會「打消很多顧慮，值得期待」。

也有人提到昨天中國Ａ股漲了1.2%，「資本對強總的信心大增，至少股市比前兩天好太多了」。

現場觀察，不染頭髮，稍嫌靦腆的笑容，不高的個子，揮著手進入記者會場的李強，剛開始時氣場並不強大。一口濃重的溫州鄉音，似乎是位精明能幹會做生意的企業家。但隨著回答自己熟悉的經濟、產業政策，口氣漸趨堅定，整場記者會也漸入佳境。

此前，外界曾質疑李強，從未進入中央工作，沒有副總理資歷，直到昨天被問到他最有把握的民營經濟問題，自信立即浮現在臉上，回答的聲量也逐漸提高。

李強坐上總理大位，但翻查他過去的任職經歷，包括浙江、江蘇及上海，都是中國經濟發達地區，也許就像他所說的，上海有七萬多家外資企業，他經常能與外企高管接觸交流，知道他們的想法。

然而，中國不是只有上海這樣的大城市，既然是國務院 總理，同樣也要面對偏鄉貧窮、醫藥資源欠缺和交通不善等諸多發展難題，從大都會 歷練出來的李總理，能否真正推動改善民生的「接地氣」政策，而非僅是與網友隔空「搏感情」，還有待觀察。