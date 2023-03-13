學者籲：把「九二共識」當兩岸開機密碼

政大東亞所13日舉辦2023年中國「兩會」的總體觀察座談會，與會者左起為政大東亞所教授黃瓊荻、所長鍾延麟、名譽教授邱坤玄和致理科大國貿系副教授張弘遠、中研院政治所研究員蔡文軒、政大國關中心助理研究員曾偉峯。（記者陳政錄／攝影）

中國「全國兩會 」13日閉幕，政大東亞所名譽教授邱坤玄認為，在推動兩岸關係和平發展上，比起研究「九二共識」是什麼，不如把它當成一個開機、執行程序的「Password」才有意義；另致理科大國貿系副教授張弘遠指出，從經貿角度看，兩岸正處在動態的關係上，中國擴大內需、現代化產業建設，都是台商希望拿到的紅利，惟總統大選、美中關係等仍是風險。

政大東亞所13日舉辦2023年中國「兩會」的總體觀察座談會。

中研院政治所研究員蔡文軒指出，兩會期間，中共 總書記習近平 參與江蘇人大代表團審議，看望民建、工商聯界政協委員，都帶了同為中共中央政治局常委的蔡奇、丁薛祥出席，顯示對民營經濟重視，未來可能有較大統合力度；與此同時，兩會上企業家網路式微，新能源汽車、醫學、化工等較多，顯示區別對待，和黨（中共）管科技。

蔡文軒還說，中國組建國家數據局，將其放到國家層面，或與推動社會信用體系有關，因為健康碼已隨疫情解封失去作用。他還說，中國涉台更強調促統，但「九二共識」、「一國兩制」在台基本上是政治票房毒藥，中國全國政協主席王滬寧是否提出新概念，值得關注。

不過，政大東亞所名譽教授邱坤玄認為，「九二共識」近期在台似乎稍有起色，且相較去年大辦研討會，探討其內涵、歷史背景，由於「九二共識」屬於實踐性質的，若能把口號化為行動，進一步彰顯透過「九二共識」就能協商，進行交流、避免戰爭更為重要。「你要把它當作一個Password」，例如電腦開機，輸入就能運作，這才有意義。

致理科大國貿系副教授張弘遠則說，兩會期間，兩岸政治也出現微妙改變，例如陸委會宣布恢復十航點，釋出善意，總統蔡英文訪美，會見美眾議長麥卡錫，也能緩解風險。另一方面，中國政府今年主要工作任務中，擴大內需、現代化產業建設，都是台商希望拿到的紅利，不過總統大選、美中關係等仍是風險，因此，兩岸處在一個動態經貿關係上。

張弘遠還對中國不再保留銀保監會，組金融監督管理總局統籌管理指出，銀保監會合併不到幾年就沒了，顯示中國對金融改革、反腐力度不滿意，習近平的方向並非更自由化，而是給予更多監管力度，推動人行組織改革，把金融、財政等權力從地方往中央集中，這是強國家的再次展現。

就社會層面，政大國關中心助理研究員曾偉峯認為，目前來看，中國社會仍處於大致穩定，中共政府也認為是可控的。他說，去年「白紙運動」等，和今年的煙花運動、討薪潮、白髮運動這些抗爭特點都是因本身利益受影響，才站出來與政府抗爭，雖中間出現一些反政府行為，但沒有因此形成反政府的社會意識，未造成本質改變。

他也提到，以此來看，對於社會問題，中國目前仍採取軟性控制，讓壓力慢慢釋放，另一方面用吸納等方式管制、整頓網路企業，讓他們「為我所用」，並加強基層管控和科技手段維穩，例如加強輿論引導，在社區實行網格化管理等。