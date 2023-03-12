10年納稅1400億元 董明珠：企業靠國家補貼 怎發展？

董明珠談「格力原則」。（取材自每日經濟新聞）

珠海格力電器總經理、全國人大代表董明珠日前受訪時表示，格力電器10年給國家納稅1300到1400億元人民幣（約187到201億美元），「如果沒有退稅 ，估計1600億元以上。」她還說：「企業如果天天靠國家政策補貼、救濟，還怎麼發展？」

每日經濟新聞報導，董明珠近日頻頻受訪，除了上述發言稱「好企業有實力，才可能給國家納稅，還在接受廣東廣播電視台採訪時表示，建議證監會對上市公司進行嚴格的考核。董明珠說：「你第一年、第二年、第三年上市，必須要保持一定的分紅。」她喊話上市公司，「如果你企業搞垮了，必須把投資 者的錢賠回來」。

此外，她在央視財經「遇見大咖」節目中談及「格力原則」就是：研發經費上不封頂。

董明珠曾說，「前途在哪裡、能不能實現，都是未知數，但我覺得有意義，有價值。雖然投了上億元資金來做這個技術開發，我覺得值得。」

但凡涉及研發方面，格力的原則是「國家需要就投入」。董明珠表示，「重視科技，研發經費上不封頂，這是格力多年來堅持的原則」。十多年來，格力的研發人員從5000多名增長到1萬6000多名，累計申請專利數量突破十萬件。

據報導，除了智能裝備，董明珠這些年還帶領格力做手機、小家電、新能源車、芯片，雖然在外界看來這些多元化的嘗試並不成功，甚至產生「董明珠是阻礙格力發展最大障礙」的質疑，但董明珠並不認同，她說：「我們給股市分紅已經超過1000億元，每年給股民分紅是最均衡的投資回報。失敗了這個企業就不能給股民分紅了。」