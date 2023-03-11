習近平第3任拚「大國地位」 抗美成大挑戰

第三度當選的國家主席、中央軍委主席習近平10日進行憲法宣誓。（新華社）

習近平 昨天（10日）在全國人大全體會議，再獲全票贊成連任國家主席，史無前例展開第三個任期。華爾街 日報引述分析人士稱，習在未來五年將採取大膽行動定義他的政治遺產，就是追求中國作為大國應有的地位。此外，外界普遍認為，美國挑戰大，習如何妥善處理美中對抗帶來的全面挑戰，將會是習的重要任務。

軍警表忠「召即能戰、戰必勝」

第14屆全國人民代表大會第一次會議昨天上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，當大會主席團常務主席李干杰宣布習近平全票當選連任國家主席時，全場與會人大代表立即起立鼓掌，時間長達一分多鐘。此外，央視昨晚播出，全軍和武警部隊官兵擁護習近平當選軍委主席，陸軍71集團軍某合成旅政治委員何少波說，要「做召之即來、來之能戰、戰之必勝的合成尖刀」。

WSJ：習對美中衝突「愈來愈悲觀」

外界高度關注，習近平第三個任期將把中國帶向何方？華爾街日報（WSJ）引述熟悉習近平想法的知情人士稱，習近平對中美關係的看法愈來愈悲觀，他認為，美國方面有關這兩個超級大國之間潛在衝突的言論最終可能被證明是一個「自我實現的預言」。

習近平周一在參加政協民建、工商聯界委員會議時，罕見地直接批評華盛頓，指責以美國為首的西方國家遏制中國，使中國在過去五年面臨嚴峻挑戰。一些分析人士稱，習近平可能會尋求通過在未來五年採取大膽行動來定義他的政治遺產—並宣示自己是一名傑出領導人。

來源：香港01

國際投資人雖然迫切希望中國疫後經濟恢復增長，能採緩解地緣政治緊張局勢的措施，不過，紐約時報報導，習近平已發出信號，即使尋求修復經濟，他也準備反擊美國對中國企業的制裁和限制，及其在亞洲不斷擴大的軍事部署。

南華早報引述分析人士報導，對習近平來說，現在是一個關鍵時期，因為他需要讓中國重新走上經濟增長的道路，讓世界相信中國獨特的治理和發展模式是可行的，並在最終超越美國。報導引述新加坡 國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，習近平拚「歷史定位」，想超越毛澤東、鄧小平。吳木鑾表示，相較鄧小平的政策是讓人們先富起來，從西方學習所有的最佳做法；現在，習近平的意識形態是反西方。