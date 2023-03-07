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中國人大 傳將批准成立新機構加強管控數據

中國新聞組／北京7日電
外媒指出，北京當局有意成立新的中央機構集中管理數據監管（路透）
外媒指出，北京當局有意成立新的中央機構集中管理數據監管（路透）

中國政府近年監管目標為大型科技、互聯網公司，在兩會期間外媒指出北京當局有意成立新的中央機構集中管理數據監管；華爾街日報報導，中國正計畫成立一個新政府機構，集中管理國內存儲的大量數據，藉此解決商業數據安全問題，並且改善監管結構。

報導引述多名知情人士指出，這個新機構將成為中國處理各種數據相關問題的最高監管單位，中國全國人民代表大會將於13日就此進行討論，並批准成立這個機構。

據報導，這個新國家數據機構將為企業制定和執行數據收集及共享規則，並且決定跨國公司是否可以輸出它們在中國營運產生的數據；即新數據監管機構有權決定跨國企業是否能將從中國得到的數據出口，也可以禁止企業收集「某類型」消費者數據，甚至審查中國企業與跨國商業夥伴共享的數據。

報導說，這個機構也將調查數位領域的各項問題，查明易受到網路攻擊的數據安全漏洞；即調查軟體演算法是否操縱數據，以檢查是否存在國安漏洞。新國家數據機構同時也會整合過去網信辦業務，例如調查與推出新規以減少青少年過度沉溺於網路。

中國官員強調隨著人工智慧等新的數據出現，北京政府有必要加強對經濟領域產生數據進行的控制，尤其是網路領域相關行業。

中國目前的數據監管業務由多個機構負責，包括中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）、工業和信息化部（工信部）及國家發展及改革委員會等。相關行業高層指出，多個主管機關的參與導致企業在應與哪個機關接洽感到困惑，為此北京預計成立「國家數據局」作為最高監管機構，用來集中管理國內外的數據流動，並把權力集中在單一機關之下。

北京 華爾街 安全漏洞

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