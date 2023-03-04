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李克強拍總理畢業照 「告別之旅」談話破10億人次觀看

記者葉文義／綜合報導
國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（視頻截圖）
國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（視頻截圖）

中國國務院總理李克強將退休，知名律師陶景洲是李克強的北大法律本科同班同學，他在2日上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」影片可見李克強和現場人員揮手致意，與國務院辦公廳全體幹部800餘人一起拍攝「畢業照」。

國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（取...
國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（取材自推特）

來源：YouTube

影片中，李克強笑著揮手，群眾報以熱烈掌聲，並大喊「總理好」。有幾台攝影機跟著李克強拍攝，隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起合影。

現任國務院總理李克強沒有出現在二十屆中共中央委員名單上，李克強已連續兩屆擔任國務院總理，他將於2023年中國全國「兩會」上卸任，退出最高領導層。

5日中國全國人大會議即將開幕，也將是李克強最後一次發表政府工作報告，為十年任期正式畫上句號。2022年全國兩會記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強當時還說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

知名律師陶景洲2日在推特上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一...
知名律師陶景洲2日在推特上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。（視頻截圖）

在2020年「兩會」的新聞記者會上，李克強實事求是地說出中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元(約144美元)左右。

在拍「畢業照」前，李克強2月23日曾到國家發展和改革委員會、財政部視察，此事被外界視為「告別之旅」。當天，李克強在座談會至少8次提到「改革」。在座談會上他對兩個部門職員的談話視頻在社群媒體上播放量超過10億次。

知名律師陶景洲2日在推特上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一...
知名律師陶景洲2日在推特上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。（視頻截圖）

國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（視...
國務院總理李克強將在「兩會」卸任退休，他2日與國務院全體幹部拍攝「畢業照」。（視頻截圖）

李克強 國務院 全國兩會

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