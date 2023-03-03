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上任首秀 中外長秦剛籲G20擔責 不能搞強權政治

中國新聞組／北京3日電
中國外交部長秦剛2日出席G20外長會。(新華社)
中國外交部長秦剛2日出席G20外長會。(新華社)

外交部長秦剛上任後迎來兩次「首秀」。一是當地時間3月2日在印度出席G20集團外長會，秦剛提出，面對動盪不安的國際形勢，20國集團應負起責任，體現擔當合作，不能搞強權政治，甚至陣營對抗；他並表示中方支持非盟加入G20。秦剛也將於3月7日出席14屆全國人大記者會回答中外記者提問，駐美期間身段柔軟的秦剛屆時將如何定調中國外交政策，受外界關注。

文匯報報導，秦剛在印度新德里出席20國集團外長會時提出加強多邊主義四要點，包括20國集團要踐行真正的多邊主義；堅持平等對話及協商一致的合作原則，不能搞強權政治，甚至陣營對抗；要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和脫鈎斷鏈；推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。

秦剛並提出三項建議。一是加強宏觀經濟政策協調，維護糧食和能源安全。多邊金融機構和商業債權人應積極參與對發展中國家的債務處置。二是完善全球經濟治理，如期完成國際貨幣基金組織第16輪份額總檢查，開展世界銀行股權審議。中方支持非盟加入20國集團，20國集團應盡早作出決定。三是加強國際發展合作。支持聯合國可持續發展目標峰會，應對氣候變化挑戰，落實「昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架」和峇里島峰會阻止非法跨境轉移廢棄物共識。

秦剛強調，全球發展繁榮離不開和平穩定的國際環境，中方提出了全球安全倡議，就政治解決烏克蘭危機發布了立場文件，將始終站在和平一邊，積極勸和促談，願發揮建設性作用。

秦剛並介紹了中共20大推進中國式現代化的決定，強調中國式現代化基於中國實踐，又同世界大勢高度契合，是走和平發展道路、人與自然和諧共生的現代化，將為中國同世界各國合作提供新的機遇。

另據中國人大網消息，14屆全國人大一次會議預計3月7日上午舉行記者會，秦剛將出席並回答中外記者提問。這是秦剛擔任外長之後，首次出席全國兩會記者會。

美國之音曾分析指出，秦剛任中國駐美大使期間身段柔軟，外界將他的晉升視為北京試圖穩定中美關係的一種努力。而對照中國近年的戰狼外交，秦剛駐美期間處事低調、柔軟，營造對美親善友好的形象，即使在一些火藥味濃厚的議題上，也試圖盡量把話說得委婉。他在兩會記者會上將如何定調中國外交政策也頗受關注。

秦剛 全國兩會 印度

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