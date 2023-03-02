25年來首次…美國商會調查 逾半美企不把中國視為前三大市場

中國美國商會發布最新報告，指過半數美商不再視中國為首要投資地。圖為上海市徐匯區華山路淮海西路口的星巴克門店，工作人員將包裝好的咖啡遞給快遞員。（中新社）

中國美國商會（AmCham）1日公布的「中國商務環境調查報告」顯示，逾四成在中國發展的美企表示，對中國前景持悲觀態度。過半數受訪美商表示，中國已不再是其首要或前三大的投資 目的地，占比創該調查有史以來最高。這也是過去25年，中國首次不再被中國美國商會大多數會員公司視為前三大市場。

美國之音報導，中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，這代表在華美商對投資中國的熱度有所冷卻。

據報導，觀察人士表示，隨著中美兩國地緣政治競逐白熱化，在華外企所面臨的營商困境在未來五到十年內都很難好轉。

報導稱，根據中國美國商會最新發布的「中國商務環境調查報告」，僅45%的受訪美商還將中國視為首要或前三大投資目的地，低於去年的60％。換言之，不再優先投資中國或只將中國視為眾多投資目的地之一的美商比率，已升至史上新高、總計達55%。

路透報導，中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）說：「去年對我們的會員公司來說，是挑戰特別大的一年，因為他們得面對中國經濟放緩和新冠疫情 防控措施，還得持續確保他們的商業運作符合美中兩國的相關法規。」

調查還顯示，66%的商會成員依然把美中緊張局勢加劇列為最大的商業挑戰；65%的受訪者則說，他們「不確定或不肯定」中國會不會進一步向外資開放。

近半數參與調查的美國企業還表示，與一年前相比，公司在中國受歡迎程度有所下降。

據路透社報導，上述報告顯示，有多數會員選擇不增加或減少在華投資，及重新思考在華的定位；45％的人表示中國的投資環境正在惡化，為過去五年來最高。

何邁可指出，多數美商反映，基於在中國的供應鏈 受到疫情和封控影響而時有斷鏈，為分散風險，已開始投資其他國家，建立替代產線。尤其中共20大後，中國官方動輒大談要打造各行業內的本土「隱形冠軍」，讓美商對中國持續開放、歡迎外資的承諾，出現質疑。

不過，當被問到是否要撤出中國，高達74%的受訪美商表示會持續深耕中國市場，沒有計畫將供應鏈轉移出中國。但有12%的美商表示已開始將製造或外包業務移出中國，另有12%還在考慮是否轉移。美國商會認為，這值得持續觀察。

據第一財經，報告顯示，2022年會員企業業績預測結果顯示，在華收入、利潤率和息稅前利潤率（EBIT）呈現出下降趨勢，會員企業營收預計降至2020年的水準。

調查中，75%的會員強調良好的中美雙邊關係對會員企業在華業務發展的重要性。中國美國商會主席華剛林表示：「我們的目標是改善美資企業在中國的營商環境，並持續推進中美兩國建設性的和可持續性的經貿關係。」