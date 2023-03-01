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台海非內政? 中：美國務卿布林肯須上一上歷史課

記者陳政錄／綜合報導
美國國務卿布林肯表示全球非常擔心台海爆發危機，中國外交部發言人毛寧反批他應該去上歷史課。（Getty Images）
美國國務卿布林肯表示全球非常擔心台海爆發危機，中國外交部發言人毛寧反批他應該去上歷史課。（Getty Images）

美國國務卿布林肯日前表示，全球非常擔心台海爆發危機，是因這不是中國宣稱基於主權的「內政問題」，而是全世界都關心的問題。中國外交部發言人毛寧28日回批，布林肯的言論極其不負責任，中方堅決反對，「在台灣問題上，布林肯國務卿需要認真上一上歷史課」。

毛寧28日在中國外交部例行記者會上回應相關問題時表示，「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國同其他國家建立外交關係的重要政治前提和基礎」。

她表示，1972年美方在「上海公報」中明確表示，美國「認識到」在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。

毛寧並稱，1978年美方在「建交公報」中明確表示，「美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

她又指，1982年美方在「八一七公報」中明確表示，「美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行『兩個中國』或『一中一台』政策」。

毛寧說，在台灣問題上，美方對中方作出的政治承諾白紙黑字清清楚楚。一段時間以來，美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往的約束，強化美台軍事聯繫，鼓譟「今日烏克蘭、明日台灣」。

她並稱，中方再次強調台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，「是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

布林肯 國務卿 華人

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