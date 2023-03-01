美駐中大使伯恩斯：中國「難對付」 美國2黨應合作

美國駐華大使伯恩斯2月27日通過視頻參加美國商會主辦的研討會。（視頻截圖）

美國駐北京 大使伯恩斯曾被稱是「美式戰狼」，他表示中國是個「難對付的」政府，與中國打交道時，美國應以跨黨派的方式應對。伯恩斯並表示，美日菲等印太盟友關係的強化、澳英美安全協議等加強了華盛頓在印太地區的地位，這種民主國家同盟的力量讓北京感到意外。伯恩斯並表示，美國對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及周邊地區維持軍力，確保台灣能遏阻北京可能犯台。

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美國之音報導，伯恩斯27日透過視訊參加美國商會主辦的一場研討會，強調如果可能的話，美方確實希望在某些問題上與中國合作。但現在是必須處理分歧、追究中國責任，並在印太地區建立聯盟體系的時刻。

他認為，儘管美國政治在很多方面處於兩極分化的狀態，但美國民主與共和兩黨在中國問題上保持合作很重要，是華盛頓與北京這個「非常難對付的」政府打交道時的巨大優勢。

伯恩斯對中國向來持強硬態度，先前有消息人士向環球時報透露，伯恩斯23日出席中國美國商會第22屆年度答謝晚宴致辭時大肆批評中國，引發在場的美國商會和企業界人士不滿；有企業高層將伯恩斯稱為「美式戰狼」。

27日與會的伯恩斯也談及台海問題，表示透過1979年的「台灣關係法」，美國顯然對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及其周邊地區維持美國軍事力量，以確保台灣當局有能力遏阻中方現在或將來採取的任何進攻行動。

此外，伯恩斯說，「美國也有責任鼓勵世界其他地區，確保中國大陸無法逃脫對台灣脅迫或恐嚇的責任」。

他說，去年時任美國眾院 議長裴洛西訪台後，中方反應違反過去70年台灣海峽現狀，也引發日本等其他國家強烈反彈，由於全球50%的貨櫃每天經過台灣海峽，中方任何干擾活動將對全球經濟帶來極為負面後果。

伯恩斯說，美國及其盟友希望看到北京尊重台海現狀，停止一些更咄咄逼人的活動，尊重需要和平解決台海差異的事實，「北京方面不僅從美國這裡，也從歐洲以及印太國家那裡聽到這個訊息」。

伯恩斯強調，美國不希望與中方衝突，但美中關係目前顯然處於一個非常困難的時刻。

美國總統拜登 與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島會晤後，兩國關係有機會更穩定，但是中國偵察氣球事件卻使得這一切成為不可能。

此外，伯恩斯認為，技術將成為美中爭鬥的核心。拜登政府已經對中國採取強硬措施，包括去年10月時，宣布不讓中企獲得先進晶片等出口管制措施。

另外，國會和拜登政府正在考慮如何讓美國公司不要投資中國的軍民融合企業。