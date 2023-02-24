中起草結束烏戰計畫？烏克蘭總統盼先與北京對話

烏克蘭總統澤倫斯基稱多次要求與中國領導人習近平對話。(美聯社)

法廣網報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 23日說，他不知道中國有任何結束烏克蘭戰爭的計畫，但他表示，他贊成中國與烏克蘭之間舉行會談。

據指出，澤倫斯基是在與西班牙首相桑切斯共同主持的新聞發布會上表示，他贊成烏克蘭和北京的代表舉行會議。

路透報導，中國外交最高官員王毅稍早在訪問莫斯科時表示，中國將在一份文件中提出關於結束烏克蘭衝突的政治建議。中國官員說，中國的政治建議將遵循《聯合國憲章》的原則。

此前，烏克蘭官方說，中國沒有任何關於結束烏克蘭戰爭的議題諮詢烏克蘭。

澤倫斯基說，他不知道中國有任何結束烏克蘭戰爭的計畫，但他表示，他贊成中國與烏克蘭之間的會談。

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，澤倫斯基說，他在過去已經表達了他對這樣一個與中國會見會談的願望。他在上述新聞發布會上說：「我們希望能與中國會面。」

自烏克蘭戰爭以來，中國最高領導人習近平 沒有與烏克蘭總統澤倫斯基進行過對話。澤倫斯基稱多次要求與習近平對話。

不過，報導指，據研究中國情報機構的法國專家Roger Falogot說法，中國與烏克蘭的情報部門之間的交流並沒有停止，中國國安部事實上在烏戰爆發後擔任了外交交流的作用。

他還說，事實上，中國領導人習近平之所以避免直接回應烏克蘭總統澤倫斯基，拒絕與他舉行會談，其原因除了擔心來自莫斯科的反應之外，也是由於擔心喜歡公開透明的澤倫斯基會將中烏首腦之間的對話對外公開，從而引發意外的後果。

就中國提出的和平方案，烏克蘭外交部長向媒體表示，王毅在慕尼黑安全會議上向他介紹了中國和平計畫的「關鍵要素」，但他在沒有研究該計畫之前無法發表評論。同樣，俄羅斯外長也表示，「中國夥伴與他們分享了他們對烏克蘭危機根源的想法，以及他們對政治解決危機的方法」，但是，他表示，「不存在一個單獨的和平計畫的問題。」