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參院通過氣球決議案 中國全國人大外事委駁：停止抹黑

記者廖士鋒／即時報導
中國全國人大外事委20日晚間發布聲明，駁斥美國參院對中國間諜氣球侵犯美國領空的決議案。（新華社）
中國全國人大外事委20日晚間發布聲明，駁斥美國參院對中國間諜氣球侵犯美國領空的決議案。（新華社）

美國參院通過氣球決議案，譴責中國間諜氣球公然侵犯美國後，中國全國人大外事委員會旋即發表聲明駁斥，要求美國國會立即停止汙衊抹黑，「避免對中美關係造成進一步干擾破壞」。這也是在美國眾議院通過氣球決議案後，中國全國人大委事委員會發的第二份聲明。

據中國全國人大官網消息，20日晚間發布的聲明提到，美國參議院的決議案是「美方歪曲事實、混淆視聽，企圖借機向中方施壓的又一錯誤行徑」。內容強調，美方對中國反覆闡明的嚴正立場置若罔聞，濫用武力，過度反應，嚴重違反國際法精神和國際慣例。美國國會蓄意煽動對立，製造緊張，將意外偶發事件政治化、複雜化、擴大化，是典型的霸權霸道行徑。「誰是世界上最大的間諜監聽國家，美方心知肚明，世人自有公論」。

聲明最後「強烈敦促」美國國會，立即停止對中國的污蔑抹黑，「避免對中美關係造成進一步干擾破壞」。

此前在16日中國全國人大外事委員會也發布一則聲明，針對美國眾院的氣球決議案表示「強烈譴責和堅決反對」。聲明批評美方執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。「美國國會一些政客更是借題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反華遏華的險惡居心」。

而中國外交部發言人汪文斌20日在記者會上介紹中共外事辦主任王毅18日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於慕尼黑的「非正式接觸」。他指出王毅清晰表明了美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污蔑抹黑。「美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔」。

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