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中國、俄羅斯、南非海上聯合演習 解放軍派3艦

記者陳政錄／綜合報導
中國海軍日照艦19日抵達南非理查茲灣港口，受到當地華人華僑熱烈歡迎。(取材自環球時報)
中國海軍日照艦19日抵達南非理查茲灣港口，受到當地華人華僑熱烈歡迎。(取材自環球時報)

俄烏戰爭將屆周年之際，中國國防部19日宣布，中國、俄羅斯、南非三國海軍將於20日至27日，在南非德本至理查茲灣以東海空域舉行第二次海上聯合演習。解放軍派三軍艦參加。

中國國防部表示，此次聯演課題為「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」。中方派出在亞丁灣執行第42批護航任務的淮南艦、日照艦、可可西里湖艦參演。

中國國防部稱，此次聯演有助於進一步推動金磚國家防務安全領域合作，提升參演各方共同維護海上安全能力。

過去，中國、俄羅斯、南非曾於2019年11月，在非洲南部海域舉行首次海上聯合演習。

除了與俄羅斯進行海上聯合軍演，解放軍對台主力東部戰區也動作頻頻，18日在微信公眾號上發布，解放軍東部戰區海軍某登陸艦大隊艦艇編隊，近日已輾轉多個海域，進行為期數天的全要素、多科目、實戰化的海上演練，完成搶灘登陸等任務。

解放軍東部戰區稱，編隊進行了以登陸輸送為背景的對空射擊訓練，和對海射擊訓練，及綜合攻防、搶灘登陸，並隨機安插多個特殊情況演練，有效檢驗官兵的應急處置能力，「官兵全時備戰，隨時準備投身下一場戰鬥」。

解放軍東部戰區還分別於17、18日，在官方微博公布，近日組織火箭軍某部奔赴陌生地域展開對抗演練，和海軍某驅逐艦支隊，組織艦艇編隊奔赴東海某海域，展開多科目高強度實戰化訓練的訊息。

解放軍 國防部 俄羅斯

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