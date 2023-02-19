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中日擬月內「安全對話」氣球問題可能成焦點

中國新聞組／北京19日電

日本共同社中文網18日報導，日中兩國政府擬最快於本月內在日本舉行外交和防務部門高官出席的安全對話，預計氣球問題將成為焦點。若能實現，將是2019年後兩國首次舉行安全對話。

據報導，日本政府推定2019至2021年在日本國內確認的氣球很可能是中國偵察氣球，並為擊落氣球而考慮放寬武器使用要件，而北京對此表示反對。舉行安全對話能否緩和緊張將是焦點。

日本外務審議官山田重夫和防衛省高層預計將出席安全對話，擬針對去年12月內閣會議決定的「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件的內容進行說明，雙方也可能針對台灣局勢交換意見。

日本首相岸田文雄去年11月在泰國與中國國家主席習近平會談，雙方就透過安全對話加強溝通達成一致。外相林芳正18日擬在德國與中國外交事務一把手、中共中央政治局委員王毅進行接觸，舉行安全對話相關事宜也可能成為話題。

中央社綜合外電報導，日本防衛省14日晚間指出，「強烈懷疑」2019年11月在鹿兒島縣上空、2020年6月在宮城縣上空以及2021年9月在青森縣上空的球狀飛行物體是來自中國的無人偵察氣球。

日本 氣球 北京

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