我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

「傾聽歐洲」王毅在法晤馬克宏 獲允加強戰略對話

中國新聞組／北京17日電
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）當地時間15日會見法國外長科隆納（右）。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）當地時間15日會見法國外長科隆納（右）。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅出訪歐洲，抵達法國當日，法方即決定取消中國旅客入境限制。王毅並先後會見了法國總統馬克宏及外長科隆納，分別獲得「法中加強戰略對話具重要意義」以及「法方堅定堅持一個中國政策」的善意回應。分析指出，中歐之間積累過多誤解，王毅此行在為疫後恢復中歐高層互訪鋪路，既「展示中國」也「傾聽歐洲」。

新華社報導，馬克宏當地時間2月15日在巴黎愛麗舍宮會見王毅。王毅表示，中方願同法方進一步密切高層交往。馬克宏表示，法中加強戰略對話具重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。

雙方並就烏克蘭問題深入交換了意見。王毅強調，中方願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，儘快實現停火止戰。

報導稱，當天王毅還會見了法國外長科隆納。王毅表示，中方願全面重啟兩國各領域對話交流，儘早召開新一輪高級別人文交流機制會議。期待通過中法合作為中歐關係帶來新動能。

科隆納表示，希望兩國航班儘快恢復至疫情前水準。通過共同慶祝建交60周年，展示法中關係的深厚底蘊。法方堅定堅持一個中國政策，這一點不會有任何改變。

王毅並在巴黎同法國總統外事顧問博納共同主持第23次中法戰略對話。雙方一致同意發揮元首外交的引領作用，為中歐關係注入新動力。博納並表示，法方願積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇。

港媒明報報導，中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平分析王毅歐洲行時表示，王毅和馬克宏會面屬技術層面互動，為元首外交前「通常進行的各級別訪問」。鑑於馬克宏、義大利總理梅洛尼等歐洲政要或將要訪華，王毅此行更多是為高層級官員未來的外交互訪做鋪墊。

馮仲平表示，王毅今次訪歐，是新冠疫情3年來，中國對歐洲的一次重要交流之旅，既是「展示中國」，也是「傾聽歐洲」。歐洲對中國認知趨於負面，雙方積攢的問題太多了，相互增進了解仍有必要。

王毅 馬克宏 疫情

上一則

足壇第5高層被捕 足協前副主席王登峰涉貪落馬

下一則

氣球之亂民眾霧裡看花 胡錫進籲官方做更多通報

延伸閱讀

中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流

中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流
金融時報：美國防部資深官員將訪問台灣

金融時報：美國防部資深官員將訪問台灣
布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅
擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅

擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用