「傾聽歐洲」王毅在法晤馬克宏 獲允加強戰略對話

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）當地時間15日會見法國外長科隆納（右）。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅 出訪歐洲，抵達法國當日，法方即決定取消中國旅客入境限制。王毅並先後會見了法國總統馬克宏 及外長科隆納，分別獲得「法中加強戰略對話具重要意義」以及「法方堅定堅持一個中國政策」的善意回應。分析指出，中歐之間積累過多誤解，王毅此行在為疫後恢復中歐高層互訪鋪路，既「展示中國」也「傾聽歐洲」。

新華社報導，馬克宏當地時間2月15日在巴黎愛麗舍宮會見王毅。王毅表示，中方願同法方進一步密切高層交往。馬克宏表示，法中加強戰略對話具重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。

雙方並就烏克蘭問題深入交換了意見。王毅強調，中方願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，儘快實現停火止戰。

報導稱，當天王毅還會見了法國外長科隆納。王毅表示，中方願全面重啟兩國各領域對話交流，儘早召開新一輪高級別人文交流機制會議。期待通過中法合作為中歐關係帶來新動能。

科隆納表示，希望兩國航班儘快恢復至疫情 前水準。通過共同慶祝建交60周年，展示法中關係的深厚底蘊。法方堅定堅持一個中國政策，這一點不會有任何改變。

王毅並在巴黎同法國總統外事顧問博納共同主持第23次中法戰略對話。雙方一致同意發揮元首外交的引領作用，為中歐關係注入新動力。博納並表示，法方願積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇。

港媒明報報導，中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平分析王毅歐洲行時表示，王毅和馬克宏會面屬技術層面互動，為元首外交前「通常進行的各級別訪問」。鑑於馬克宏、義大利總理梅洛尼等歐洲政要或將要訪華，王毅此行更多是為高層級官員未來的外交互訪做鋪墊。

馮仲平表示，王毅今次訪歐，是新冠疫情3年來，中國對歐洲的一次重要交流之旅，既是「展示中國」，也是「傾聽歐洲」。歐洲對中國認知趨於負面，雙方積攢的問題太多了，相互增進了解仍有必要。