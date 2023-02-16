中國總需求量不足 習近平促政府政策、投資擴大內需
中共黨刊「求是」雜誌16日發表中共總書記習近平去年底在中共中央經濟工作會議上重要講話的部分內容。習近平指出，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。他提出，必須大力實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。
中共中央經濟工作會議去年12月15日至16日在北京舉行。習近平當時在會中強調，2023年中國經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作。
習近平要求，當前中國要充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。一是把恢復和擴大消費擺在優先位置，二是通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。
他表示，消費日益成為拉動經濟增長的基礎性力量。要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來。此外，當前民間投資預期較弱，政府投資必須發揮好引導作用，這是應對經濟周期性波動的有力工具。
習近平指出，要加快實施「十四五」重大工程，加強交通、能源、水利、農業、信息等基礎設施建設，加強區域間基礎設施聯通。加大科技和產業投資，超前開展重大科技基礎設施和關鍵核心技術研發能力建設。
不過，中國當前總需求不足並非沒錢，而是企業與民眾不敢花錢。據中國人民銀行公布的數據，去年全年，人民幣存款增加26.26兆元，較2021年多增6.59兆元。今年1月，人民幣存款更增加6.87兆元，較去年同期增3.05兆元。
對此，官方的證券時報15日在頭版發表文章稱，近年來，居民存款增長較快，首先中國居民長期以來有著較為強烈的儲蓄習慣；其次，新冠疫情帶來的經濟衝擊，民眾對流動性的偏好有所上升；第三則是居民購房減少。
證券時報指出，如何讓民眾從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作重中之重。下一步應採取針對性措施，通過系列有效政策「組合拳」，穩定居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。
至於具體方法，文章提出，一方面是鼓勵各地區增加消費券發放，另一方面是鼓勵汽車消費並向更廣的城鎮農村市場下沉。此外，今年還可擇機降低利率水準。
文章最後強調，真正提振消費者信心的關鍵還是增收和保障民生。未來仍需進一步完善全覆蓋的社會保障體系，滿足民眾養老、就醫、教育等方面的迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低防禦性儲蓄意願。
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