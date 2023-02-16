中國總需求量不足 習近平促政府政策、投資擴大內需

隨著疫情散去，如何激發內需消費已成為今年中國經濟發展的重頭戲。（新華社）

中共 黨刊「求是」雜誌16日發表中共總書記習近平 去年底在中共中央經濟工作會議上重要講話的部分內容。習近平指出，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。他提出，必須大力實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

中共中央經濟工作會議去年12月15日至16日在北京舉行。習近平當時在會中強調，2023年中國經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作。

習近平要求，當前中國要充分發揮消費的基礎作用和投資 的關鍵作用。一是把恢復和擴大消費擺在優先位置，二是通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。

他表示，消費日益成為拉動經濟增長的基礎性力量。要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來。此外，當前民間投資預期較弱，政府投資必須發揮好引導作用，這是應對經濟周期性波動的有力工具。

習近平指出，要加快實施「十四五」重大工程，加強交通、能源、水利、農業、信息等基礎設施建設，加強區域間基礎設施聯通。加大科技和產業投資，超前開展重大科技基礎設施和關鍵核心技術研發能力建設。

不過，中國當前總需求不足並非沒錢，而是企業與民眾不敢花錢。據中國人民銀行公布的數據，去年全年，人民幣存款增加26.26兆元，較2021年多增6.59兆元。今年1月，人民幣存款更增加6.87兆元，較去年同期增3.05兆元。

對此，官方的證券時報15日在頭版發表文章稱，近年來，居民存款增長較快，首先中國居民長期以來有著較為強烈的儲蓄習慣；其次，新冠疫情帶來的經濟衝擊，民眾對流動性的偏好有所上升；第三則是居民購房減少。

證券時報指出，如何讓民眾從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作重中之重。下一步應採取針對性措施，通過系列有效政策「組合拳」，穩定居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。

至於具體方法，文章提出，一方面是鼓勵各地區增加消費券發放，另一方面是鼓勵汽車消費並向更廣的城鎮農村市場下沉。此外，今年還可擇機降低利率水準。

文章最後強調，真正提振消費者信心的關鍵還是增收和保障民生。未來仍需進一步完善全覆蓋的社會保障體系，滿足民眾養老、就醫、教育等方面的迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低防禦性儲蓄意願。