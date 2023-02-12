布局海外？中國稀土：具體規畫未確定

中國稀土集團有限公司2021年12月23日在江西贛州成立。(新華社)

據中國稀土 集團旗下上市平台「中國稀土」公告披露，公司9日接受20餘家機構調研。被問及是公司是否有布局海外稀土資產的計畫，除收購江華稀土專案外，是否還有其他資產收購計畫時，中國稀土表示，現階段，公司具體產業布局規畫尚未最終確定。

澎湃新聞報導，中國稀土集團成立不到一年之後，五礦稀土股份有限公司正式將公司名變更為「中國稀土集團資源科技股份有限公司」，證券簡稱由「五礦稀土」變更為「中國稀土」。作為中國稀土集團旗下唯一上市平台，中國稀土的動向備受關注。

在更名為「中國稀土」兩個月後，公司公告此前披露，2022年12月29日，公司與五礦稀土集團有限公司（下稱「五礦稀土集團」）簽署了「附條件生效的股權收購協定」，協定約定公司擬以非公開發行股票 募集的部分資金購買五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權。鑑於五礦稀土集團為公司的控股股東，該交易行為構成關聯交易。

這也是更名後上市公司涉及的唯一一次資產布局動作。中國稀土認為，江華稀土礦山是全國單本離子型稀土開採指標最大的礦山專案，是「國家級綠色礦山試點單位」中第一家離子型稀土礦。收購江華稀土（包含興華稀土）有助於公司完善稀土產業鏈條，強化上市公司的資源端保障並鞏固自身稀土行業地位。

對於公司發展目標及戰略規畫，中國稀土稱，公司將在合規運營的基礎上，進一步把握歷史發展機遇，依憑中國稀土集團資源保障、綠色環保、科技創新、貿易流通等方面優勢，進一步推動上市公司綠色、創新、高品質發展。

同時提到，未來，中國稀土將協同中國稀土集團產業規畫積極推動內外部稀土資產整合重組 ，做強做優做大稀土主責主業，努力成為專業優勢明顯、品質品牌突出、市場影響力大、核心競爭力強的行業龍頭上市企業，進一步推動實現中國稀土產業高品質發展。

稀土是17種金屬元素的統稱，素有「工業味精」之美譽，是中國重要的戰略礦產資源。稀土已被廣泛應用於國防軍工、航空航太、特種材料、冶金、能源和農業等諸多領域。據美國地質調查局（USGS）數據，截至2021年末，中國稀土礦儲量為4400萬噸，儲量位居全球第一，占全球儲量36.7%。