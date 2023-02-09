鎖定美特怕氣球弱點 戰略專家：中放氣球 測美恐慌反應

美軍用最先進的F-22戰機去擊落一顆氣球，被指目的在緩解美國民眾的恐慌心理。(美聯社)

美國擊落中國氣球 事件使美中關係高度緊張，美專家分析，這個中國氣球除蒐集軍事等情報，可能也是中對美進行輿論戰、心理戰、法律戰「三戰」的試驗工具，意在測試美國人對外來事物入侵時的反應，藉此塑造有利於中國的政治和戰略環境。此外，中國2019年也曾以紀錄片高調宣傳解放軍 殲10C戰機擊落一顆入侵雲南領空的偵察氣球，但未說明氣球來自何國。

美國海軍戰爭學院戰略系教授霍姆斯（James Holmes）日前撰文分析中國氣球事件時指出，歷史上美國人對天空飄來的氣球特別容易恐慌，就像遇到飛碟，這可能是美國社會特有的弱點。他判斷，中國這次就是想藉著在北美上空放氣球，來了解氣球這次會引起美國政府、軍方以及人民什麼樣的反應，而此舉確實也在美國媒體及社群平台上引發美方的大規模反應。

畢竟，一般美國人對中共 建造能殺死大量美軍的武器漠不關心，因為他們感受不到或是沒放在心上；但一旦有航空裝置或不明飛行物進入美國領空，他們會立即驚呼「我的天啊！」

他分析，這個中國氣球的主要任務可能就是利用對美國人心理的了解，來測試美國對「三戰」的反應，並藉著法律、媒體和心理方式，塑造有利於中國的政治和戰略環境。而美方所稱的可能同時也蒐集了美軍事情報等，應該是是附加的功能，因為如果要偵蒐，使用間諜衛星的效果會更好。

他認為，中國似乎認為，只要有辦法讓對方的人民感受恐懼，就能說服他們的總統按照自己的意思行事，美國民眾親見氣球對中國來說更具重要的戰略意義。這也意味著，中國可能懷疑以武力威懾西太平洋美軍改變不了華盛頓的戰略。 這也顯示，中共永遠處於攻勢之中。未來美國領導人要在大國競爭時代著重民眾情緒管理，才能應對中國的「三戰」。

另中央社報導，中國官媒央視2019年9月曾播放名為「我們站立的地方」紀錄片，其中第六集「武輝：雲嶺紅鷹飛」，解放軍南部戰區某部接到了「突發不明空情」的指令，派出「雲嶺紅鷹」旅的武輝駕駛一架殲10C戰機緊急升空查證，發現一顆有動力的「超高空偵察氣球」，威脅空防安全，當時氣球位於超高空（超過1.5萬公尺）已超過戰機最高升限，武輝仍奉令將其擊落。

紀錄片稱，武輝從鎖定到擊落目標，耗時僅30秒。這是殲10C戰機自服役以來首次能夠確認的實戰戰果。紀錄片還出現掉落在樹林中的氣球殘骸畫面，但未說明是來自哪一國的偵察氣球。