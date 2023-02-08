「氣球不是美國的」中方表態堅決維權

美國海軍公布的圖片顯示，隸屬第二拆彈大隊的水兵在南卡羅萊納州美特爾海灘附近海面，乘坐充氣艇打撈中國高空偵察氣球殘骸。(美聯社)

美國打下中國「偵察氣球 」後表示，沒有將氣球還給中方的打算，中國外交部昨回應強調，「這個氣球不是美國的」，中方將繼續堅決維護自身正當合法權益。針對中方有氣球飛越哥斯大黎加上空，據外電報導，中國駐哥國大使館 已為此致歉，但堅稱氣球用於科學研究，主要是天氣觀察。

針對美國國安會發言人科比表態，美方不會歸還氣球給中方，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上回應指出，這個氣球不是美國的，中方將繼續堅決捍衛自身正當合法權益。她並強調，中國的「無人飛艇」是民用性質，完全是因為不可抗力誤入了美國的領空，這是個意外事件，沒有對美方的人員和國家安全構成威脅。

毛寧並指出，對於這一類的事件，美方本來應當以冷靜、專業、非武力的方式妥善處理，但是美方執意動用武力，明顯是反應過度。

路透報導，哥斯大黎加民航局局長艾里松多表示，地方官員2日獲報有一個氣球飛越首都聖約瑟上空。哥倫比亞軍方也表示，3日在領空發現了一個「具有類似氣球特徵」的物體。哥國外交部6日發布簡短聲明說，北京 政府承認他們有一個氣球飛越哥斯大黎加上空，中國駐哥國大使館「已為此事致歉」，同時堅稱這個氣球主要用於氣象等科學研究。

根據聲明，中方官員向哥國官員表示，這個氣球飛行路線偏離預定航線，且自身控制除錯能力有限，才會誤入哥國領空。

對於中國頻有偵察氣球在飛行試驗後，嚴重偏離預定路線，官方環球時報前總編輯胡錫進坦言，平流層飛艇尚處於不成熟的試驗階段，中國有關公司應加強對試驗的控制力，避免動輒出現「流浪氣球」，它畢竟不是好事。

他認為，這兩艘民用飛艇接連嚴重偏離預定軌道，說明中國相關公司存在相同的技術弱點，飛艇發到平流層就「丟了」難收回。當前地緣政治形勢複雜，飛艇一旦失控，飛到不友好國家上空，就可能引發外交糾紛。控制失控機率高的飛艇發射，是值得加強科研的方向。