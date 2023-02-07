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動機成謎 美前情報總監：中氣球應是偏離原路徑

中國新聞組／北京7日電
飛越美國上空的中國疑似間諜氣球，後被美軍機擊落。（路透）
飛越美國上空的中國疑似間諜氣球，後被美軍機擊落。（路透）

中國高空偵察氣球闖入美國領空被擊落。美國前國家情報總監克萊佩（James Clapper）表示，利用氣球情蒐效率很差，中國若是要拍照，衛星效果更好，但有無其他特殊傳感器需待取回殘骸分析。此外，克萊佩認為這顆氣球應是偏離原路徑，才飄到美領空。

中央社報導，克萊佩接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，他認為在氣球出海再擊落是正確做法，展現美國保衛主權同時也保護民眾安全，若在陸上擊落而在「紅州」造成人員傷亡與財損，後果可想而知，在領海上空擊落一方面確保安全，也讓美方應對中方時更有外交籌碼。

至於中國當局使用這顆偵察氣球的動機，克萊佩說，他認為這是一個謎，因為氣球這種東西抬頭就看得見。他個人傾向接受這是一顆偏離原路徑氣球的說法。

克萊佩表示，他確實知道氣球可用於蒐集情資，尤其是影像情資，但這麼做真的不太有效率。氣球太容易受天氣影響，像是起霧和下雨，或像是這顆氣球一直被風吹跑，真的很難控制。

克萊佩說，有人說氣球上裝有感應器，這在取回氣球殘骸後將能獲得證實。至於蒐集影像這一說法，據他所知中國有很先進的衛星系統，足以蒐集各式各樣的情資影像，能比氣球做得更好。

他表示，氣球或許是在攔截無線電波，或是非文字通訊，目前尚無法得知，至於氣球上有何種傳感器或想蒐集何種資料，有待撈起殘骸後交由聯邦調查局（FBI）的實驗室分析。

克萊佩還告訴節目主持人，就他在國家情報總監任內的經驗，用氣球來攝錄影像，效果「實在不怎麼樣」。

幾位川普政府時代的國安高層都說，任內從未獲告知任何中方氣球闖入事件。2010至2017年擔任美國國家情報總監的克萊佩也表示，他在6年半任期內，也從未聽說過這類事件。

氣球 紅州 川普

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