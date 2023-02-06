無視西方制裁? 中疑供俄羅斯軍用設備

華爾街日報根據俄海關資料指出，中國國營軍企輸出導航設備、干擾科技和戰機零組件給俄方。圖為蘇愷35戰機。(美聯社)

華爾街日報檢視俄羅斯 海關資料發現，儘管國際對俄羅斯實施制裁和出口管制，中國方面仍在提供俄國 軍方進行俄烏戰爭所需的科技產品。

報導指出，中國國營國防企業運送導航設備、干擾技術和戰機零件，給遭到制裁的俄國國營國防企業。中方在俄烏戰爭期間援助俄國一事，本應是美國國務卿布林肯訪問北京 時討論的議題之一，但中國偵察氣球稍早入侵美國並遭美擊落後，這趟行程已無限期延後。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「俄羅斯擁有足夠的技術潛力來確保國安與展開特殊軍事行動，而這種潛力不斷提升」。

俄羅斯有能力在國內製造大部分符合基本軍事需求的產品，但半導體這類軍民兩用技術卻極度仰賴進口。

西方官員表示，他們去年2月發起經濟施壓行動，目標針對出口到俄羅斯的電腦晶片、紅外線攝影機和雷達設備等，削弱莫斯科的戰爭機器。

海關和企業紀錄卻顯示，俄國仍可透過尚未加入美國制裁措施的國家，進口軍民兩用技術。許多受出口管制的產品，仍經由土耳其與阿聯等國流入俄國。

華爾街日報指出，西方發起經濟施壓行動後，俄國海關的8萬4000多批貨物紀錄顯示，俄國軍民兩用產品主要來自中國，包括國營和私營企業在內。

例如，2022年8月31日，中國國營保利集團旗下「保利科技」運送Ｍ17軍事運輸直升機導航設備給俄國國營軍事出口商羅斯波隆出口公司。當月稍早，福建南安寶鋒電子有限公司透過烏茲別克一家國營公司，供應俄羅斯公司軍車天線，可用於干擾通訊。

此外，中國國企「中國航空技術國際控股有限公司」去年10月供應總值120萬美元的蘇愷35戰機零件給遭西方制裁的俄國國防工業巨擘「俄羅斯技術國家集團」子公司。

業界和政府官員表示，這些數據提供大量證據，顯示俄國何以能規避西方對俄烏戰爭的制裁動作。

俄國入侵烏克蘭後，北京一直保持平衡，對外表示反對俄烏戰爭，同時也維持著對俄羅斯的外交、金融和貿易關係。中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「關於中國向俄羅斯提供援助的說法沒有事實依據，純屬臆測和故意炒作。」劉鵬宇重申，中方反對沒有國際法依據的單邊制裁。