澳州總理將訪中 龍蝦先報喜 傳3月解禁

澳洲總理艾班尼斯傳出今年稍晚將會訪問中 。（美聯社）

澳洲 與中國的關係近期持續有新進展，除中國商務部長王文濤下周將與澳洲貿易部長法瑞爾視訊會晤，近日又傳出澳洲總理艾班尼斯也將於今年稍晚訪問中國，但具體時間未定。在經貿議題上，則有澳洲龍蝦、煤炭輸中解禁的消息傳出。

港媒南華早報引述消息人士說法指出，在近日召開的閉門會議上，艾班尼斯表示，「期待看到」中國與澳洲商貿部長間的面對面會談，艾班尼斯也預計今年稍晚訪問中國，不過具體時間尚未確定。公開資料顯示，上一次訪中的澳洲總理是2016年的滕博爾。

消息人士還透露，澳洲龍蝦出口中國或將於3月被解禁。2020年10月時，因中國加大檢驗檢疫程序，使澳洲業者停止出口中國，原本逾九成澳洲龍蝦銷中、超過3.3億美元的貿易額幾乎驟降為零。另外包含木材、葡萄酒、牛肉、大麥也受到影響。此前法瑞爾曾指出，與王文濤的會晤將會提倡「消除貿易壁壘」。

對於澳洲煤炭輸往中國議題，目前也傳出有一艘滿載焦煤的散貨船在澳洲起航，計畫8日抵達廣東省湛江港。若消息屬實，不啻是中國解除澳洲煤炭禁令的重要訊號。

據中國官方統計，疫情爆發前的2019年，中國從澳洲進口煤炭達7500萬噸，是僅次於印尼 的第二大進口來源。中國從未正式宣布禁止進口澳洲煤炭，僅提出要「戰略性地減少購買高價煤炭」。但隨著雙邊關係交惡，2021年中國對澳煤的進口量下降了八成五，僅剩1171萬噸。

去年中，澳洲新政府上任後，北京 與坎培拉的關係就逐漸出現改善跡象，除雙方領導人於G20峰會在印尼會面外，澳洲外長黃英賢也在兩國建交50周年之際訪問北京。