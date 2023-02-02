不再強制檢測 義放寬中入境限制 日韓也擬跟進

隨著中國疫情高峰逐漸過去，義大利、日本考慮放寬對中國旅客的檢疫措施。（新華社）

隨著中國疫情高峰逐漸過去，義大利 、日本在入境措施上釋善意。義大利1日起不再要求入境的中國旅客強制檢測 ，改隨機抽查；日本也考慮放寬對中國旅客檢疫措施。另日前延長對中國公民簽證禁令的南韓 ，據報導也考慮取消簽證限制；中國媒體稱這是南韓因中方將祭出「對等回應」所以「不到24小時就改口」，顯示中國遊客對南韓旅遊業的重要性不言而喻。

義大利衛生部在去（2022）年12月28日發布聲明，對所有來自中國在義大利過境或入境的乘客必須進行強制性核酸檢測，如有陽性患者必須進行隔離到轉陰為止。

據路透報導，義大利近日已更改對中國旅客的檢疫安排。據義大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）簽署的新命令，義大利將要求從中國起飛的乘客出示出發前48小時陰性檢測報告，並在抵達後接受隨機的額外檢測，該命令於2月1日起生效，直至本月底。

此外，據日本放送協會（NHK）報導，日本正考慮放寬對中國旅客的檢疫措施，正在討論的選項包括不再要求提供陰性檢測報告、減少旅客入境後需要檢測的人數等。而1月初被叫停的日本公民赴中國簽證，中方已1月29日起恢復審批。

另南韓副總理韓德洙則在1月31日表示，如果中國的感染情況受控，考慮在2月底前解除對中國公民發放短期簽證的禁令。該禁令原定至1月31日結束，南韓上周臨時決定延長至2月底。韓聯社報導，中國政府昨起對自南韓入境旅客（中國籍除外）進行核酸檢測，被視為對韓國禁令的反制，並未提到何時恢復。

中國媒體新民周刊報導，1月初，南韓與日本政府先後對中國旅客的入境限制不斷加碼並實施歧視性措施。但就在近日，日韓紛紛宣布考慮更改相關措施。其中，1月30日，中國外交部發言人毛寧談及中方對韓延長暫停簽發中國公民赴南韓簽證措施將採取「對等回應」話音剛落，南韓不到24小時就改口；作為南韓最大的客源國及世界第一大出境旅遊消費國，中國遊客對南韓提振旅遊業的重要性不言而喻。