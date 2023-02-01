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自韓赴中旅客今起須驗核酸 中外交部：必要對等措施

記者賴錦宏／北京1日電
南韓考慮在2月底前，取消對中國公民的簽證限制。圖為仁川國際機場。(美聯社)
南韓考慮在2月底前，取消對中國公民的簽證限制。圖為仁川國際機場。(美聯社)

南韓駐中國大使館昨公告指出，中方已透過外交管道通知，2月1日起所有南韓至中國直飛航班旅客入境後，須接受核酸檢測。中國外交部昨未予證實，但指個別國家執意針對中方採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。

南韓總理韓德洙則稱，如果中國新冠疫情可控，南韓將考慮在2月底前，撤銷對中國簽證限制。

南韓駐中國大使館稱，中方通知，南韓至中國直航航班旅客在入境後均須接受核酸檢測，若檢測結果呈陽性，會在家中或住宿地點隔離。

韓方早前規定，自1月2日起，從中國入境的旅客在出發前和抵達南韓後，須接受新冠病毒檢測。韓方並已宣布停止向中國旅客簽發短期簽證。南韓總理韓德洙昨表示，若中方疫情受控，考慮2月底前解除對中方旅客的簽證限制。

韓聯社報導，該禁令原定至1月31日結束，不過南韓上周臨時決定延長至2月底。

而中國已對南韓公民實施類似反制措施，但並未提到何時恢復，而月初同時被叫停的日本公民赴華簽證，則在1月29日起恢復審批。

針對中方將對從南韓赴中國旅客進行全員核酸檢測，中國外交部發言人毛寧昨未直接證實，但她表示，令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。

毛寧指出，中方將新冠病毒感染調整為「乙類乙管」以來，少數國家對來自中國的旅客採取了不科學的入境限制措施，中方以最大誠意本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分的溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國境內的疫情形勢。

毛寧稱，「我們一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為應當取消針對中國的歧視性限制措施，我們願同各國一道為中外人員的正常往來創造更多的便利。」

南韓 檢測 疫情

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