包機、包車跨省「搶人」 企業復工因一隱憂全急了

1月30日，在重慶西站，乘坐2023年重慶首趟務工定制專列的旅客排隊等待檢票。(新華社)

春節後搶人招工的盛況年年都有，今年尤其激烈。為保障企業復工 復產，內陸、沿海用工大省以包機、包車跨省「搶人」。開工前一天，廣東、四川、江蘇登上熱門遷入地點。值得注意的是，過去一年，全國勞動年齡人口比2021年減少666萬人。伴隨人口負增長而來的勞動力減少，成為不容忽視的隱憂，讓用工大省搶人「都急了」。

每日經濟新聞報導，春節剛過，各地迎來招工保生產的黃金期，新一年「搶人大戰」提前啟幕。

據不完全統計，包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省開啟「搶人」模式，大手筆布局跨省招工、人才招聘，助力企業實現新年「開門紅」。

大年初四一早，四輛廣東專車「點對點」接回廣西超過160名TCL空調員工返崗。在大年初五，福州市人社部門通過免費包機接回雲南首批重點企業返崗務工人員。

同日，江蘇無錫市人社局的工作組飛往雲南曲靖，與當地人社局共同組織了一場「點對點」的包機活動，120名雲南曲靖務工人員27日乘坐返崗包機順利抵達無錫。

1月27日，在浙江寧波人社部門的組織下，當地11家重點外貿企業趕赴貴州跨省招工。1月28日，浙江省人社廳組織杭州、寧波、溫州、湖州等地赴四川廣安舉辦專場招聘活動，提供就業 崗位1萬1000餘個。一些地方還對企業包車返崗復工、新招用初次就業員工等給予資金補貼。

沿海地區紮堆「搶人」一部分原因是本身勞動力密集型產業占比較高，與此同時，過去幾年，疫情以及服務業下行等因素，加速了農民工返鄉回流，如今隨著各地經濟復甦，企業復工復產並迎來新一輪訂單爆發期，用工需求也隨之增加。

查詢百度 遷徙的數據，以正月初六也就是節後開工前一天的春運返程小高峰為例，2023年排名前五的省分則為廣東、四川、江蘇、湖南、河南。

作為中國經濟第一大省，廣東以10%以上的遷入人口規模繼續穩居第一。但相比之下，排名靠前的遷入地中，中西部省分占比明顯提升，東部沿海省分則有所下降。

數據顯示，2010-2020年，中國有超過20個省分勞動年齡人口總數呈負增長。減少最多的是黑龍江、河北、山東，均減少超過600萬人；同期，天津、河北、遼寧、北京、吉林、山東等省分勞動年齡人口占比下降幅度均超過10個百分點。

在全國勞動年齡人口減少的大趨勢下，即便外來人口流入較多的東部沿海用工大省，也逃不過勞動力總量及其占比下降的現實。