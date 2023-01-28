我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

蓋茲：中國崛起是世界巨大勝利 應更多參與全球治理

中國新聞組／北京28日電

觀察者網引述「富比世」網站2報導，微軟公司聯合創始人比爾蓋茲日前在澳洲接受採訪時表示，中國近幾十年來的崛起是「世界的巨大勝利」。他還說，美國如今在政治上「更為衰弱」，像中國這樣的國家需要在世界治理中發揮更大的作用。

美國福克斯商業網站稱，蓋茲是周一（23日）在澳洲智庫洛伊國際政策研究所參加活動時發表上述言論的。當被問及對中國有多「看好」時，他指出，中國占據了全球人口數量的近20%，如今其在全球經濟中的比重與其在全球人口中的比重完全匹配，「我傾向於將中國崛起視為世界的巨大勝利」。

蓋茲還稱，美國當前對中國的心態是一種「雙輸心態」，而中國也對此給予相對的回應。他說：「如果你問美國政客，『你希望中國經濟收縮20%還是增長20%？』恐怕他們會投票支持『是的，讓我們去搞窮那些人』，而不明白對於全球經濟、癌症藥物的發明、氣候變化的解決來說，我們都休戚與共。」

另據「西澳人報」23日報導，蓋茲當天進一步表示，當前的世界體係是圍繞美國的「領導地位」設計的，但前總統川普此前退出世界衛生組織（WHO）等種種「退群」行為，深深損害美國的全球地位和聲譽，「美國在全球事務中扮演的任何角色是否都會使整個世界受益這一點，已不再像10年前那樣明確」。

他直言，美國如今在政治上比過去「更為衰弱」，尤其是考慮到該國的政治兩極化情況，華盛頓或難再醞釀出原先在全球的「獨特」作用。「隨著其他國家越來越富裕，包括中國和印度在內的這些中等收入國家，需要在世界治理中發揮更大作用。」蓋茲說。

針對中美關係和「雙輸心態」的說法，中國新任外交部長秦剛本月4日曾在美媒刊文指出，健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。他強調，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。我們不能讓偏見和錯誤的認知導致兩國偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

澳洲 富比世 癌症

上一則

歐盟執委會主席：重視歐中關係 盼適時訪中對話

下一則

啟發中國文學界、引進卡夫卡作品 譯者李文俊93歲逝

延伸閱讀

官場傳奇？ 才3個月 秦剛將升中國國務委員

官場傳奇？ 才3個月 秦剛將升中國國務委員
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利

秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利
誰將接替秦剛出任駐美大使？中國外交部回應了

誰將接替秦剛出任駐美大使？中國外交部回應了

熱門新聞

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。圖為1月3日病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

2023-01-20 13:55
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

2023-01-24 04:05
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了