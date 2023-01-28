蓋茲：中國崛起是世界巨大勝利 應更多參與全球治理

觀察者網引述「富比世 」網站2報導，微軟公司聯合創始人比爾蓋茲日前在澳洲 接受採訪時表示，中國近幾十年來的崛起是「世界的巨大勝利」。他還說，美國如今在政治上「更為衰弱」，像中國這樣的國家需要在世界治理中發揮更大的作用。

美國福克斯商業網站稱，蓋茲是周一（23日）在澳洲智庫洛伊國際政策研究所參加活動時發表上述言論的。當被問及對中國有多「看好」時，他指出，中國占據了全球人口數量的近20%，如今其在全球經濟中的比重與其在全球人口中的比重完全匹配，「我傾向於將中國崛起視為世界的巨大勝利」。

蓋茲還稱，美國當前對中國的心態是一種「雙輸心態」，而中國也對此給予相對的回應。他說：「如果你問美國政客，『你希望中國經濟收縮20%還是增長20%？』恐怕他們會投票支持『是的，讓我們去搞窮那些人』，而不明白對於全球經濟、癌症 藥物的發明、氣候變化的解決來說，我們都休戚與共。」

另據「西澳人報」23日報導，蓋茲當天進一步表示，當前的世界體係是圍繞美國的「領導地位」設計的，但前總統川普此前退出世界衛生組織（WHO）等種種「退群」行為，深深損害美國的全球地位和聲譽，「美國在全球事務中扮演的任何角色是否都會使整個世界受益這一點，已不再像10年前那樣明確」。

他直言，美國如今在政治上比過去「更為衰弱」，尤其是考慮到該國的政治兩極化情況，華盛頓或難再醞釀出原先在全球的「獨特」作用。「隨著其他國家越來越富裕，包括中國和印度在內的這些中等收入國家，需要在世界治理中發揮更大作用。」蓋茲說。

針對中美關係和「雙輸心態」的說法，中國新任外交部長秦剛本月4日曾在美媒刊文指出，健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。他強調，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。我們不能讓偏見和錯誤的認知導致兩國偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。