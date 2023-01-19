美國對中國晶片禁令拉攏盟友 日本、荷蘭態度大不同

冷熱大不同 美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯17日出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登(右)和日本首相岸田文雄(左)就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。(美聯社)

美中科技戰不停歇，華府積極拉攏日本、荷蘭加入對中國晶片 禁令行列。美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯17日表示，美總統拜登 和日本首相岸田文雄就此議題已進行「很有成效」的討論。荷蘭態度則是拒「草率跟進」，但相關會談仍在進行。另外，美國對中國晶片管制擴大至澳門 ，即日起生效。

拜登政府去年10月推出了一系列對中國的科技出口管制，包括限制中國取得美國的晶片製造科技，試圖以此限制中國的相關技術及軍事實力。不過，此舉還未全面獲得日本、荷蘭等美國關鍵盟友的跟進支持。

德國之聲中文網報導，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯17日在出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登和日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。

拜登13日已向岸田文雄表達在此事情上對北京的顧慮。岸田文雄當時回應稱，日方已在慎重研究這一問題，並會對此作出適當回應。坎伯稱對日方表態感到滿意，並相信協商具有成效。

同場活動中，日本駐美大使富田浩司也表示，鑑於該議題的複雜性，需要與相關產業界進行協調，日本方面正從在技術和經濟層面上審視這一問題，並正在「非常謹慎地有所進展」。

荷蘭首相呂特與美國總統拜登17日在白宮舉行會談。(取材自觀察者網/澎湃影像)

荷蘭首相呂特（Mark Rutte ）在17日造訪白宮和拜登會面時，也提及對中國出口晶片製造技術的限制。美國之音報導，拜登試圖說服荷蘭支持美國對中國出口晶片製造技術新限制的努力，但似乎沒有取得任何進展。這一新的限制是華盛頓與北京競爭戰略的關鍵部分。

呂特會後表示，他看到了相關會談正逐漸取得進展。他在接受荷蘭一個電視節目採訪時說，「我想，一步接一步，我們能夠達至良好的合作結果。」

美媒認為，這一表態似乎意味著，拜登政府推動對華出口限制的圖謀沒能取得任何進展。彭博社援引「知情人士」的話稱，呂特此次出訪不會與美國達成任何協議。有美國官員也表示，荷蘭不太可能因拜登政府的施壓而改變出口政策。

另據路透報導，美國拜登政府對中國的晶片管制擴大至澳門，以避免中國透過澳門來逃避制裁。

美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）17日發布公告，更新2022年10月7日對中國晶片產業的出口管制，將澳門一併納為管控對象。更新在1月17日當天生效。

據BIS公告，2022年10月7日的出口管制政策同樣適用於澳門，包括對半導體先進製程以及設備和超算產品技術出口的「外國直接產品準則」（FDPR）、相關生產設備的出口限制、「美國人」相關限制以及對在華部分外企的暫時豁免許可等，以阻撓中國的軍事現代化並懲罰其侵犯人權的行為。

FDPR主要用於控制美國技術的交易，實質上就是如果產品使用美國技術製造，美國政府都有權阻止其銷售，至2020年更擴大適用範圍，即使在外國製造，若採用美國技術者同樣受限，目的是阻止其他國家超越美國。