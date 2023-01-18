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專家：轉型人力資本 「人口紅利」不消失

中國新聞組／北京18日電
福建福州家長帶著小孩前往福州火車站候車廳。（中新社）
福建福州家長帶著小孩前往福州火車站候車廳。（中新社）

中國總人口出現61年來首次負成長，人口專家表示，中國人口負增長趨勢可能將延續，但不必過於恐慌。中國正從人力資源大國向人力資本大國轉型，質量型人口機會厚積薄發，為中國經濟更加強勁持久的增長提供新動力源。

香港文匯報報導，中國國家統計局局長康義表示，人口負增長是經濟社會發展到一定階段以後的結果，很多國家也都在走這個路，「其實不用太急著擔心這個問題。當前中國勞動力總體上還是供大於求，並不是說人口總量減少，人口紅利就沒了。我們的勞動力素質還在提高，人均受教育水平已經接近11年了，和整個產業相匹配，這就是一個好的勞動力供給狀況。」

南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，這並不意味著人口紅利消失，「中國正從人力資源大國向人力資本大國轉型，質量型人口機會厚積薄發，成為新時代經濟發展更加強勁和更加持久的新動力源。」

 中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡指出，其他國家的經驗已表明，人口負增長一旦出現，人口總量持續減少的態勢難以在短期內逆轉。中國需要積極籌謀，轉危為機。

另據中新網報導，中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌指出，「我們過去單純依靠勞動年齡人口數量上的人口紅利在慢慢消失，但是人口紅利應該有更寬泛定義，不僅僅要看數量還要關注質量。」中國的人口紅利並沒有完全消失，因為人力資本才是影響勞動生產率的更為重要的因素，而中國人力資本在未來有望繼續提高，教育投資可以進一步增長人力資本的優勢。

「通過教育提高勞動人口的素質質量可以創造出新的人口紅利，只要做得好，完全可以對沖勞動人口數量的下降。」屈宏斌說。

教育 投資 香港

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