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中國人口「生不如死」趨勢不可逆 14.2億是峰值 光棍逾3000萬

中國新聞組／北京18日電
中國1961年來首次人口負成長。（美聯社）
中國1961年來首次人口負成長。（美聯社）

中國17日發布2022年底總人口數為14億1175萬，較前年底減少85萬，是61年來首次下跌。針對人口出現歷史性轉折，有學者認為14.2億將成為中國人口最高峰值。另有專家示警這是長期且不可逆轉的人口下降的開始，危機遠超想像。而出生率低、男性比女性多3237萬失衡嚴重，也為社會發展埋下隱患。

國家統計局公布數據顯示，2022年中國出生人口956萬，人口出生率為每千人6.77，出生率創下1949年以來最低；2022年中國死亡人口1041萬，人口死亡率是每千人7.37，因此人口自然成長率為每千人「負0.6」，宣告中國進入人口「負成長」時代。

針對人口負成長，國家統計局長康義指出，主因是新出生人口減少，與生育意願下降、婚育時間推遲等有關，並評估人口負成長趨勢應會延續。但他聲稱，不用過於擔心人口問題，強調當前勞動力仍供過於求，且勞動力素質在提高，將抵銷人口長期下降。

綜合媒體報導，中國社會科學院曾在2019年預測，人口將在2029年達到14.4億的峰值。而聯合國2019年人口展望報告中性情景預計，中國人口峰值將在2031年到來。

「因為人口減少比官方預期提前了九年，這意味著中國過去幾年的許多政策制定都是基於錯誤的人口數據，」威斯康辛大學麥迪遜分校研究員易富賢說。「中國需要大幅改變許多社會和經濟政策。」

中國多年來的人口趨勢在很大程度上受到「獨生子女」政策的影響。該政策於1979年左右推出，旨在減緩人口增長。 中國在2016年廢除該政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，再放寬「三孩」。

中國人口學會副會長原新表示，1992年以後中國生育率就開始低於千分之2，二孩政策實施後，生育率略微升高千分之1.7至1.8，但也沒能超過千分之2。

出現61年來首次的人口負成長，是30年來低生育率必然導致的結果，原新認為14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。「未來的30年很關鍵」，需透過鼓勵政策提高生育力。

專注研究中國的康奈爾大學教授萬家瑞在推特上寫道，中國把人口看作是可以通過鼓勵生育來解決的問題。但逼迫女性生育更多孩子解決不了問題。密歇根大學中國研究中心主任高敏則稱，政府應同時減少職場歧視，這對女性來說是普遍存在的問題。

報導指出，國家統計局數據顯示，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，總人口性別比為104.69。男性比女性多了3237萬人，3000萬光棍大軍令相關婚戀、婚育話題在網上引發熱烈討論。

展望未來，中國人口與發展研究中心研究員張許穎預估，人口負成長將呈「短期溫和、逐步加速」發展，預計「19」期間（2021至2025年）年均減少80萬人，此後減少力度將加大。

中國人口成長 出現歷史轉折
中國人口成長 出現歷史轉折

歧視 聯合國 推特

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