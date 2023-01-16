中媒：日送上3投名狀 美大喜 中國要小心了

拜登（右）和岸田文雄。（取材自牛彈琴）

美日兩國13日舉行領袖峰會並發表聯合聲明，專家稱這是美日「雙劍合璧」為嚇阻中國。中國官媒解讀，日相岸田文雄 這次帶了三份劍指中國的投名狀向美總統拜登 效忠，無異宣告日本 升級成為美國在中國政策上的打手，對此，「中國要小心了」。中國在戰略上仍要藐視，但戰術上必須重視，「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」，不能讓「躥前躥後的二狗子」得逞。

新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」昨天發表題為「日本的這個動向，中國要小心了」評論指出，與以往日本首相去白宮拜碼頭不同，岸田文雄這次可以說是帶著三份投名狀去的美國。

第一個投名狀是日本的軍事化，日本軍費之高將超過除美國以外的西方國家，並正尋求進攻性武器；這意味著日本從作為美國的後勤基地的「幫兇」角色升級成美國的打手。第二個投名狀是不斷抹黑中國，現在的日本，似乎比美國還美國，死磕中國，認定中國是最大威脅。第三個投名狀，拉幫結派反對中國，岸田文雄在美國約翰斯霍普金斯大學演講中宣稱要和美國、歐洲團結起來應對中國；這意思就是日本、美國、歐洲要一夥對付中國。

評論說，這三個投名狀一送，美國果然大喜。拜登見面後更是對岸田各種摟肩秀親密，以至於岸田都有點受寵若驚。古話說：害人之心不可有，防人之心不可無。臥榻之側的日本，尤其最新的動向，中國確實要小心了。

文章並指出，如今，日本已越來越不像一個友善的鄰居，而且將中國設定為假想敵，公然挑釁，日本膽子越來越大，離不開美國的默許、鼓譟甚至慫恿，中日關係面臨嚴峻挑戰。一個擁有強大進攻能力的日本，一個不再受和平憲法約束的日本，中國必須警惕。

對日本的這個動向，中國還是要冷靜，戰略上肯定藐視，「70多年前日本都辦不到的事情，70年後日本更辦不到」；但戰術上必須重視，朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍。當然，一個躥前躥後的二狗子，雖然不厲害，但卻真的很討厭。