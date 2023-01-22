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載荷、懸停能力強…雙旋翼無人機GQ-320 兩棲艦奪島奇兵

中國新聞組／北京22日電
GQ-320型無人艦載直升機。（取材自南方都市報）
GQ-320型無人艦載直升機。（取材自南方都市報）

央視軍事頻道日前在報導海軍試驗訓練基地的新聞中，首次曝光了多架縱列式雙旋翼無人直升機登上海軍艦艇開展訓練。其中，國產GQ-320型縱列式雙旋翼無人直升機載荷能力大、懸停能力強，可長時間開展海上電子對抗與偵察，引導反輻射武器攻擊敵軍雷達防空網絡，也可搭載於075型兩棲攻擊艦，提供武器彈藥和物資支援保障，成為奪島奇兵。

大公報報導，央視軍事頻道在去（2022）年12月22日在報導中首度曝光的多架縱列式雙旋翼無人直升機中，從外形看，機首下方左右對稱分布的兩個電子對抗系統，充分印證該機是由中國航天科工集團研製的艦載型GQ-320無人機。

此前軍方曾披露一款裝備驅護艦的多旋翼無人機。（取材自微信）
此前軍方曾披露一款裝備驅護艦的多旋翼無人機。（取材自微信）

GQ-320無人艦載直升機外觀最大特點是縱列式雙旋翼布局設計，酷似一架迷你版的CH-47「契努克」直升機。這種設計最大的優點是載荷能力大，垂直起降及定點懸停能力強。與同等機體重量的單旋翼直升機相比，具有更大的槳盤面積，兩組旋翼反向同步旋轉，相互抵銷旋翼產生的反扭力，將發動機動力全部用於升力的產生，提升機動性和飛行速度。

中國海軍075型4萬噸級兩棲攻擊艦將「安徽艦」。（取材自微信／河東三叔）
中國海軍075型4萬噸級兩棲攻擊艦將「安徽艦」。（取材自微信／河東三叔）

GQ-320無人機使用重油航空發動機，最大起飛重量320公斤，最大有效載荷100公斤，最大飛行速度140公里／時，最大航程500公里，最長飛行時間4小時，最大實用升限3500米，可運用於海上電子作戰、無線通信中繼，或執行運輸和吊運任務。

GQ-320布局緊湊，便於攜載，能夠適配各種水面艦艇，遂行多元化作戰任務。可晝夜全天候開展長時間大範圍的環境監視監測、反潛巡邏，實施電子偵察，跟蹤識別目標，為艦艇、戰機、導彈實施遙距攻擊提供有效的引導支持。

國產GQ-320型縱列式雙旋翼無人直升機可以長時間開展海上電子對抗與偵察，引導反輻射武器攻擊敵軍雷達防空網絡；也可部署於075型兩棲攻擊艦、071型船塢登陸艦上，藉其氣動效率高，抗風能力高，適合在海上惡劣環境工作的特點，在奪島登陸作戰中，攜載武器彈藥和補給物資，提供全方位的高效後勤保障支援，成為奪島登陸的伴隨式移動補給站。

報導指出，GQ-320的另一重要應用就是電子對抗。其安裝有對稱分布的兩個電子對抗系統，被譽為第一種專用的艦載電子對抗無人機。多架GQ-320可組成無人機蜂群，引導反輻射武器攻擊敵軍雷達防空網絡，協助本方戰機開闢安全通道。

艦載無人機主要作戰用途 資料來源：大公報
艦載無人機主要作戰用途 資料來源：大公報
GQ-320型無人直升機在海上飛行。（取材自南方都市報）
GQ-320型無人直升機在海上飛行。（取材自南方都市報）

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