中多位正部級官員履新 司法部長唐一軍空降江西政協主席

13屆江西省政協委員名單上共有595人，其中包括現任司法部部長唐一軍。（取材自澎湃新聞）

中共20大 後，人事陸續調整，近日多位正部級官員履新。上海、天津、河北、江西、廣東、福建等地新屆政協主席陸續出爐，其中，江西政協主席由司法部長唐一軍「空降」。

據明報報導，61歲的唐一軍是山東日照莒縣人，曾扎根浙江數十年，被視為國家主席習近平主政浙江時的舊部「之江新軍」一員，不過在去年中共20大意外未當選中央委員，引起外界關注。有傳這次調動是因其身體原因，而退居二線。

上海市政協14屆一次會議全體會議，上海市委組織部長胡文容當選政協主席。58歲的胡文容現為20屆中央候補委員，2020年調至上海。

天津政協會議昨選出的主席，也是跨省調動的江蘇省紀委書記王常松。60歲的王常松曾在國家審計署任職多年，2013年成為吉林省高級法院院長，2016年調任黑龍江紀委書記，2020年再調往江蘇任職。

58歲的河北省委副書記廉毅敏當選政協主席，廣州市委書記林克慶擔任廣東省政協主席。福建政協主席由58歲的原國家衛健委黨組成員滕佳材當選。

中國多地也迎來新任省委書記，一批省部級幹部密集跨省履職。據中國經濟周刊統計，20大至2023年1月10日，已有16省份「一把手」調整，包括北京 、上海、廣東、福建、陝西、遼寧、浙江、江西、甘肅、天津、重慶、貴州、江蘇、山東、山西、青海。從年齡上看，「60後」仍是省級大員主力軍。

據報導，「一把手」走馬上任後，就馬不停蹄地開展調研工作，下基層、察民情、入企業、解難題，以各種方式與企業家見面交流，公開表態中實打實地展現了對提振經濟的決心。