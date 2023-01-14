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中國副外長馬朝旭 晉升「正部級」官員

記者廖士鋒／綜合報導
中國副外長馬朝旭晉升為正部級官員。（取材自中國外交部官網）
中國副外長馬朝旭晉升為正部級官員。（取材自中國外交部官網）

中國外交人事再傳異動，五位副部長當中，馬朝旭由官方宣布晉升為正部級、且是分管外交日常業務工作的副部長。

馬朝旭13日被多家中媒發現，在中國外交部官網的「主要官員」欄位中，已經被明文定為「正部級」，排序位於張驥、謝鋒、孫衛東、鄧勵四位副部長之前。

公開資料顯示，馬朝旭生於1963年9月，畢業於北京大學經濟系，長年在中國外交部工作，並曾派駐英國、比利時、澳洲、瑞士日內瓦。此外，他還曾擔任過中國外交部發言人、新聞司司長，2019年7月起轉任中國副外長迄今。

此前在2022年6月時，中國外交部是由樂玉成擔任分管日常外交業務工作的副部長，不過樂玉成6月中被宣布調往中國國家廣播電視總局擔任副局長。

2022年8月時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、中國大規模對台軍演，遭到G7發表聯合聲明關切，呼籲中國不要單方面以武力改變現狀。當時馬朝旭接受官媒訪問表示，「170多個國家和許多國際組織發出正義聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國堅決維護自身主權和領土完整」，並強調，「跟這170多個國家比，七國集團算得了什麼？他們說的話有人在意嗎？」

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