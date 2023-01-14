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中媒：美軍3驅逐艦現身 料尼米茲號航母已進入南海

中國新聞組／北京14日電
中國軍方推測，美國海軍「尼米茲級」核子動力航空母艦首艦「尼米茲號(CVN-68)」已於12日進入南海。(翻攝自US Navy)
中國軍方推測，美國海軍「尼米茲級」核子動力航空母艦首艦「尼米茲號(CVN-68)」已於12日進入南海。(翻攝自US Navy)

去年底，中美飛機在南海出現近距離遭遇，讓兩國關係越發僵化。中國南海戰略態勢感知平台13日發布消息指出，三艘隸屬於美國尼米茲號航母打擊群的驅逐艦，均於12日經巴士海峽進入南海，推測尼米茲號航母已經進入南海。有中媒對此回應稱，「山東艦該上場了」。

南海戰略態勢感知平台指出，同時現身南海活動的美軍三艘驅逐艦分別是鍾雲號（USS Chung-Hoon）、迪卡特號（USS Decatur）與韋恩·E·梅耶號(DDG 108)。

此前，有美媒指出美國國務卿布林肯將在數周後訪中，但兩國近日南海危機頻現，讓雙方關係僵化，2022年12月底，美中兩國互相發布戰機飛行影片，指責對方的軍機在南海區域危險逼近。另據美國之音日前報導，美國國防部長奧斯丁希望與中國防長通電話討論，避免不必要的軍事衝突，但中方卻擺出冷落態度，拒絕通話。

另據網易號「鋒芒FM」評論指出，此次美國海軍航母戰鬥群可謂是來者不善。前幾天中國剛剛公布了山東號航母戰鬥群在南海訓練的消息和畫面，尼米茲號航母戰鬥群後腳就進入南海，並且出動了三艘驅逐艦打前站，顯現出了美國海軍此行有明確的計畫和步驟，並且小心謹慎。美國海軍越是如此小心，越是表明了這支航母戰鬥群是有備而來。

「鋒芒FM」並預言，尼米茲號航母戰鬥群進入南海可能做出的舉動無非三點：一是在南海進行艦載機起降等實戰化訓練，二是利用航母和護航艦艇攜帶的探測設備，對南海的水文信息、中國南海島礁的雷達等設備進行探測偵察，三是可能會派出驅逐艦試圖進入中國南海島礁12海里之內。

「鋒芒FM」表示，剛在南海訓練的山東號並沒有返回母港的相關報導，大概還在南海海域，因此尼米茲號進入南海，或許會與山東號近距離接觸，「山東艦正好可以把此次訓練的成果實際運用總結一下」。

美軍三艘驅逐艦同時現身南海，推測尼米茲號航母已經進入南海。（取材自南海戰略態勢感...
美軍三艘驅逐艦同時現身南海，推測尼米茲號航母已經進入南海。（取材自南海戰略態勢感知）

布林肯 國防部 國務卿

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