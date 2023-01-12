美對中設特別委員會 環時：麥卡錫放「邪火」

美國眾議院 1月10日通過決議案，同意設立「美中戰略競爭特設委員會」，以應對中國對美國構成的所謂「多方面威脅」。環球時報社評表示，這是眾議院共和黨 領袖凱文·麥卡錫 成為眾議長三天後對中國放出的一把火，他剛剛經歷了「百年一遇」的眾議長多輪選舉的屈辱挫折，艱難上任後的麥卡錫有著更強烈更急迫的政治動機，要展示以及證明自己的對華強硬立場和能力，他點燃的這股邪火看似還會氾濫，但表演成分明顯是很重的。

麥卡錫「兌現」政見，但這張牌，毫無任何創意而且相當廉價，並將中美關係往激流險灘推。

社評指出，來看看麥卡錫在眾議院的致辭：「最大的擔憂就是落後於共產主義中國」「對中國的依賴所構成的危險是可怕的」「中國輸出了壓迫、咄咄逼人的行為和反美主義」……有沒有一種時空的錯亂感？只要將這段聳人聽聞的講話換幾個詞，就可以作為上一個「麥卡錫」、更臭名昭著的約瑟夫·麥卡錫的政治講稿。

據報導，70年前的1953年初，約瑟夫·麥卡錫成為參議院政府活動委員會主席和這個委員會的常設調查小組委員會主席，登上權勢的頂峰，也將「麥卡錫主義」的白色恐怖推向極致，而幾年後他就身敗名裂，在眾人的唾罵聲中死去。

「麥卡錫」這個名字代表了一段華盛頓醜陋的歷史、一股冷戰的陰風，也是美國體制弊病不定期發作的產物。橫跨70年，美國從一個「麥卡錫」走到另一個「麥卡錫」，二者不僅是同姓，在話語風格、政治姿態、反共邏輯和意識形態色彩等方面的高度相似也令人驚訝，美國走進的這個輪迴則更令人擔憂。

報導稱，儘管數十年來，不斷有美國精英對麥卡錫主義做出深刻反思，對麥卡錫主義還魂的警惕之聲也不絕於耳，但美國輿論就很少將兩個「麥卡錫」聯繫起來，這是刻意迴避，還是對歷史的淡漠和遺忘？

當年受麥卡錫主義傷害最大的是美國人和美國自己，今天，麥卡錫的陰影正從冷戰灰燼中爬起身，通過另一個「麥卡錫」表現出來。歷史充滿了巧合，這是否也是用一種特殊的方式向美國人發出提醒和警告呢？但華盛頓Get到了嗎？