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戰狼失寵? 外交部：趙立堅工作交流調職

中國新聞組／北京11日電
中國外交部「戰狼」發言人趙立堅，已從外交部新聞司副司長一職，調任到邊界與海洋事務司擔任副司長。（路透）
中國外交部「戰狼」發言人趙立堅，已從外交部新聞司副司長一職，調任到邊界與海洋事務司擔任副司長。（路透）

趙立堅被調離發言人一職，引起外界熱議中國戰狼外交路線是否改變。中國外交部發人汪文斌10日稱，趙立堅是「根據工作需要，交流任職」，強調中國外交官對原則問題「堅決維護」。

汪文斌表示，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，堅持在和平共處五項原則基礎上和各國發展友好合作。

汪文斌還意有所指稱，「同時，在事關中國主權、安全、發展利益等原則問題上，我們從不含糊，堅決維護」，並稱這是中國外交官的光榮職責和神聖使命。

中國外交部官網9日顯示，趙立堅已經從新聞司副司長調任邊界與海洋事務司副司長，此舉引起外界熱議，中國是否要放棄戰狼外交。

美國之音引述外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）指出，這項人事異動無法認定是對戰狼外交政策的直接否定，但這無疑會被中國體制內的人解讀為「戰狼外交已經不再是通往職業生涯成功的道路」。

巴默說，從一個非常顯赫和有趣的職位轉去一個乏味、相對不重要的位置，「其實就是降職」；德國明鏡週刊駐中國記者法里恩（Georg Fahrion）形容「戰狼一號趙立堅的尖牙似乎被拔掉了」。

自由亞洲電台（RFA）引述中國民主轉型研究所所長王天成分析，中國的戰狼外交策略並不會因外交部人事變動而有所改變。王天成進一步指出，趙立堅失勢的原因和他妻子湯天如的發言有關。

趙立堅 德國

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